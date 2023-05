Mucho público en Sementales para seguir las pruebas ecuestres

El mundo del caballo sigue siendo especialmente atractivo para muchos aficionados, muchos de Jerez y otros muchos desplazados desde distintos puntos de Andalucía. La tradicional competición de Campeón de Campeones y posteriormente el LVII Concurso de Enganches atrajo a curiosos y buenos aficionados del mundo ecuestre, que vivieron con entusiasmo las distintas pruebas en una jornada en la que, afortunadamente, el calor no fue el de días anteriores. Lo triste es que el Ayuntamiento no preste la misma atención mediática a estas pruebas, pues ayer no se ofrecieron ni los resultados definitivos.