Tribuna libre
Otro reconocimiento tardío
Ya ha sido glosada por numerosos amigos y autoridades la figura de Pepe Ballesteros, una gran persona y un gran profesional de la Hostelería de Jerez.
En mi caso, aun anonadado tras haberme enterado de su fallecimiento estando yo fuera de Jerez, quiero sumarme al reconocimiento -tardío, como suelen ser casi siempre- que merece el bueno de Pepe y aprovechar a expresarle públicamente mi agradecimiento por sus atenciones y por todo cuanto hizo por los Vinos y Brandy de Jerez. Y quiero hacerlo recordándole con dos pequeños signos que le honraban y que nunca olvidaré.
Uno de esos signos lo manifestaba cuando, nada más entrar, se acercaba sonriente a saludar ya con un catavino de vino Fino bien frío en su mano -sostenido, como debe ser, por su peana- dando muestras, desde el primer momento, de ese afecto y señal de amistad con que recibía y trataba a todos, fueran clientes habituales o turistas de paso.
El otro signo que siempre recordaré era el de salir a despedirme y mostrarme, con orgullo, la pequeña sacristía de Brandy de Jerez que la Venta Esteban abrió justo en su mismísima puerta de entrada para exponer -y, naturalmente como corresponde a unos buenos comerciantes, vender- una serie de botellas seleccionadas y de prestigio de la bebida espirituosa por excelencia del sector Jerez. Lo hacía además mientras contaba alguna anécdota siempre curiosa de las muchas que vivió junto a sus queridos y valiosos hermanos en tan emblemática Venta de Jerez.
En todo caso, y más allá de esos nobles gestos, el bueno de Pepe fue un grandísimo profesional que imponía un ritmo frenético a su alrededor para intentar ser cada día mejor atendiendo a todo aquel que les visitara. Y hay que reconocer que lo lograba.
Siempre recordaré su eterna sonrisa y amabilidad.
Descanse en paz un gran defensor de los Vinos y Brandy de Jerez.
