ES que, ¡de verdad!, no hay por dónde “cogerlo”. El presidente Sánchez nos pide “una respuesta patriótica”. Sienta en su gobierno, con vice presidencia incluida, a quien calificó como capaces “de quitarle el sueño” si pactaba con ellos: los comunistas bolivarianos anti españoles de Podemos, se trata, sin duda, de un “patriota”; pacta con los nacionalistas vascos, que buscan la independencia de España, un “patriota”; pacta con los golpistas sublevados, que incumplieron leyes, desobedecieron al Tribunal Supremo y al Constitucional, que fueron juzgados, sentenciados, condenados, inhabilitados y encarcelados, para que luego, el “patriota” los indultase, los pusiese en libertad y les consintiese seguir haciendo lo que les place, discriminando a los no independentistas, gastando nuestro dinero en “embajadas” nacionalistas, impidiendo hablar la lengua oficial: el español, y atacando a España; pacta con los herederos políticos de E.T.A, sin que hayan pedido perdón, sin que hayan colaborado con la Justicia y sin que se hayan esclarecido casi trescientos asesinatos de la banda terrorista, despreciando a las víctimas de tanto horror: un “patriota”, incuestionable; rehúye asumir las responsabilidades que le corresponden en la gestión de la pandemia, delegando en las Comunidades Autónomas lo que debiera ser su propio y principal empeño, absteniéndose de legislar para que pudiesen contar con herramientas útiles, promulgando un Estado de Emergencia y un confinamiento que resultaron inconstitucionales, eludiendo el control de la Oposición en el Congreso durante meses, también decretado como contrario a la Constitución por el alto Tribunal que cuida de su cumplimiento, un “patriota”, de tomo y lomo; provoca, con su nefasta y suicida política económica, una inflación que califica de “excepcional y estacional”, y culpa a Putin…: sí, es excepcional, porque hace más de treinta años que no alcanzábamos cifras semejantes, nadie lo había hecho tan mal como él, en cuanto a lo de “estacional…”, ya nos dicen los que saben de esto, que, por el momento, nos preparemos para soportarla durante todo 2022…, además de “patriota”, mentiroso compulsivo: la inflación de 2021 fue del 6.5%, Putin invadió Ucrania el 24 de Febrero de 2022; se desbocan los precios de la luz, el gas, la gasolina, el diésel… él, no hace nada de lo que debería y podría hacer – lo han hecho muchos países europeos- para detener esta locura, eso sí: le echa la culpa, también a Putin, porque la recaudación por impuestos que le suponen esta escalada insoportable de precios, muy sustanciosa, no tiene nada que ver, ¿verdad, “patriota”?, ¿en cuanto a los ciudadanos?: deben ser patriotas, ¡lo dice un “patriota”!; no habla con los transportistas, unidos en una huelga desesperada a la que el “patriota” y su política les ha obligado: dice que son una minoría: más de un millón y medio de familias…; quiere acabar con la caza, obedeciendo a las fanáticas teorías de sus socios animalistas y ecópatas: lo hace por “patriotismo”; pretende terminar con la Fiesta Nacional, para contentar, por “patriotismo”, eso sí, a sus socios de Podemos; está condenando a la desaparición del mundo rural, sumido en el olvido, la falta de infraestructuras básicas, ausencia de comunicaciones suficientes, sin servicios esenciales… puro “patriotismo”; entierra el futuro de los trabajadores autónomos, seguramente porque pertenecen a la “extrema derecha”, acosándolos con subidas de cuotas a la Seguridad Social, sin proporcionarles las ayudas con las que se llenó la boca, aumentando impuestos aquí y allá… ¡hay que entenderlo!, lo hace porque es un “patriota”; reparte el dinero que no tenemos, entre los que le facilitan seguir sentado en sus sillones: el de la Moncloa y el del Falcon, independentistas, separatistas y nacionalistas excluyentes, se llevan lo que no hay, se benefician de privilegios y cesiones de competencias que atentan contra la unidad de España y su futuro: pero lo hace por una cuestión, exclusivamente, de “patriotismo”; maneja los fondos europeos para la recuperación de la crisis económica provocada por la pandemia, a su antojo: no admite un organismo regulador independiente -como han hecho en Italia o Francia, por ejemplo-, no comunica datos a la Oposición, la transparencia brilla… por su ausencia, los criterios en los que basa el reparto sólo los sabe él, y el “comité de expertos”, el mismo que el de la pandemia, el que no existía, pero hemos de entender que esto lo hace por puro amor y fidelidad a la “patria”, claro; y, para guinda de toda esta ensaimada que el “patriota” está horneando en su obrador, con las materias primas a un precio insufrible, ante la actual escasez de gas natural y la tenebrosa carencia del mismo que se adivina en los meses por venir, al “patriótico lumbreras” no se le ocurre ninguna otra mamarrachada más que la de ceder al chantaje del dictador de Marruecos y apoyar su pretensión de quedarse con el Sahara de la República Saharawi: en contra de la resolución de la O.N.U. al respecto, en contra de la misma posición mantenida por España desde el principio del conflicto, sin hablarlo con la Oposición ni debatirlo en el Congreso y… sin avisar, ni contar con Argelia -enemiga de Marruecos, a favor de la resolución de la O.N.U, aliada del Frente Polisario y… principal proveedor de gas natural a España: el 70% de la importación de este materia prima fundamental, una destreza logística sólo propia de los grandes estrategas, una pasmosa, inteligente y deslumbrante maniobra, sólo al alcance de políticos a una altura inalcanzable para el resto de nuestras mentes diminutas, una decisión que, sin duda, se estudiará en las facultades de ciencias políticas y diplomáticas y que contribuirá a formar dirigentes capaces de situarse al nivel de quien, dando muestra de su magistral clarividencia, demostró hasta que punto un “patriota” puede hacer de su “patria” un sayo.

“Quien necesite ser guiado por un pastor, sólo puede tener la inteligencia de un borrego”, esto lo dijo Friedrich Nietzsche; si, además, el pastor es primo hermano del flautista de Hamelín…