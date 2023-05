Cuando Pedro Sánchez publicó su Manual de resistencia ni habíamos imaginado la pandemia del Covid. Lo que más me llama la atención de su inesperado adelanto electoral de este lunes es cómo ha llevado a la práctica la filosofía de su libro, cómo ha cambiado el paso al PP descafeinando la marea azul de victoria con que ha teñido toda España y cómo ha puesto las pilas a las confluencias de izquierdas. Sólo ha necesitado unas horas para tomar las riendas de la agenda pública. ¡Ni que fuera Pablo Iglesias!

Hasta el minuto 20 no apareció Ayuso con su mayoría absoluta en el telediario de la resaca electoral. En las portadas de los diarios digitales, los análisis de las autonómicas y municipales perdían fuelle ante las elucubraciones del porqué. ¿Después de ser enterrado por su propio partido y resucitar de las cenizas ahora se quiere inmolar? ¿De verdad se va a meter en el jardín de las Generales cuando el 1 de junio coge las riendas de la presidencia europea? ¿Visionario o temerario? ¿Qué sabe Pedro Sánchez que no sabemos los demás?

Les digo lo que yo sé. A Podemos y a Sumar no les queda otra que entenderse. Sin primarias. Por la vía de las prisas. No sólo Ciudadanos ha desaparecido del mapa electoral. Lo relataba en TikTok el Mundo Today: “Ni un solo votante de izquierdas ha acertado con la papeleta del partido al que quería votar”. Así de descorazonador. Al filo de la medianoche del 28-M, me decía el domingo una amiga que “había tirado el voto”. En decenas de ayuntamientos, no hay nadie a la izquierda de los socialistas para pactar.

Mi amiga estaba cabreada. Miles de españoles están enfadados. ¿Y a quién beneficia? A Pedro Sánchez. Movilizando a los votantes de izquierdas, quedándose con el voto útil de quienes ya no quieran experimentar. Y si Yolanda Díaz se recompone, también gana Pedro Sánchez: al día siguiente del 23-J, tendría con quién formar un gobierno de progreso.

Igual es un espejismo, pero de repente veo a socialistas diciendo que lo son. Sin esconderse. Reivindicando al Pedro Sánchez que ha capeado con la pandemia y la guerra de Ucrania, el que ha subido las pensiones y ha implantado el Ingreso Mínimo Vital, el de la excepción ibérica y la contención de precios, el de la ley de la eutanasia y la de vivienda… Y sí, el que también ha cometido errores (y de bulto) pero también ha sabido rectificar.

No sé qué sabe Pedro Sánchez; sí sé que parece aventurado quererlo enterrar ya.