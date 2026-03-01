Manual de disidencia
Ignacio Martínez
Tinta y contexto del golpe
No hay hombre ni profesión ni estado que no tenga su secreto. Los secretos a voces, el secreto profesional, los de alcoba, los de familia, los financieros, los de confesión. Los secretos de Estado. El secretito en reunión. Las organizaciones secretas. Los secretos extravagantes. Todos tenemos y guardamos secretos. Convertimos la mente en una pequeña e ilusoria caja de caudales en la que custodiamos, a buen recaudo, secretos propios y ajenos. Ahora se les llama eufemísticamente “información sensible”. En este mundo digital de usuarios y contraseñas, nuestra intimidad se ha convertido en un número de tarjeta, en una clave de acceso, en un pin, en una combinación de dígitos, mayúsculas y símbolos. Eso somos, pura criptografía.
Qué tienen los secretos. Los secretos tienen el prestigio del misterio y su fragilidad. Deben ser confiados a quienes muestran la habilidad de guardarlos en una lengua bajo siete llaves, sellada con palabritas del Niño Jesús. Es difícil soportar un secreto a solas y no caer en la tentación de contarlo. Hay quien lo revela como quien comparte una pesada carga, buscando liberarse. A veces forman una quebradiza cadena de confianza, de un íntimo amigo a otro, hasta que al final se rompe porque no hay manera de esconder un secreto que todo el mundo conoce. Se olvidan o se graban a sangre y fuego. Yo soy de olvidarlos, no hay armario más oculto y respetuoso que la desmemoria.
Existe toda una teoría general sobre el derecho de los secretos que los divide en tres clases: el secreto natural, descubierto por casualidad; el secreto prometido, que nace de una promesa de guardar silencio después de conocerlo y el secreto confiado, que nace de una promesa antes de conocer la confidencia.
Nos tienen locos, más bien distraídos, divulgando secretos. Despertando el morbo de aburridos y curiosos. Los secretos de Epstein, que viene a ser un matón de los secretos, un delincuente sexual que hacía caer a sus presas en lo peor para después extorsionarles a cambio de guardar sus sórdidos secretos. Los del 23-F, que poco tienen de secreto. Más que la Anatomía de un instante, habría que hacernos la radiografía de un pueblo tan cafre y olvidadizo, tan proclive a la desconfianza, a destruir lo que tiene. Más dado a creer en la conspiración y la mentira que en los cerca de 50 años de democracia que nos hemos dado entre todos. No hay realidad que soporte este secreto.
También te puede interesar
Manual de disidencia
Ignacio Martínez
Tinta y contexto del golpe
Descanso dominical
Javier Benítez
Real Academia de la Berza
Cuarto de muestras
Carmen Oteo
Secretos a voces
Gafas de cerca
Tacho Rufino
Loreta, y madre