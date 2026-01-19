Alos españoles nos va de pena, pero al menos no perdemos el sentido del humor. Uno de los libros más vendidos de Amazon en las últimas semanas, si no el más, se llama Los logros de Pedro Sánchez en España con una fotografía del rostro del presidente en portada, y cintillo con la bandera española en parte superior izquierda. El libro no llega a las 200 páginas… todas ellas en blanco. Vacías, sin una sola palabra escrita. El autor, Jorge Branger, es un empresario argentino experto en marketing y se está ganando unos buenos duros con su obra. Más eficaz en ventas que la mayoría de las docenas de libros sobre la tarea política del presidente español, incluidos los que publicó mano a mano con Irene Montero –él contaba, ella escribía– que no han tenido ventas comparables a las de anteriores presidentes de Gobierno.

La idea de Branger está demostrando que la fórmula de presentar a Pedro Sánchez como ejemplo de la escasez de éxitos de gestión, ejemplo del vacío, está siendo un éxito. Un libro de culto para el futuro, páginas en blanco para describir cómo un gobernante se plantea su trabajo presidencial.

Sesudos analistas llevan tiempo exponiendo la falta de falta de principios morales del presidente, su falta de capacidades para abordar los asuntos de Estado y la inmoralidad de someterse al chantaje de partidos abiertamente antiespañoles y anticonstitucionales para garantizarse así los apoyos necesarios que le permiten mantenerse en el Gobierno: otros también sesudos analistas, del bando contrario, llevan tiempo exponiendo la inteligencia de Pedro Sánchez para resolver los grandes problemas que tienen los españoles, su excelente imagen internacional, y su extraordinaria sensibilidad y compromiso social, que es siempre la prioridad del buen político de izquierdas. Pues bien, los libros, artículos y comentarios se han convertido en irrelevantes frente a las páginas en blanco de Branger.

Una exitosa broma, una inteligente burla, bien recibida por miles de españoles que, al pedir tan masivamente el libro sabiendo lo que van a recibir, expresan muy claramente qué piensan del presidente de Gobierno. Pedro Sánchez es un no presidente, un no político comprometido con su país. Sus logros, por mucho que los publiciten sus colaboradores y los medios afines, no merecen ser llevados a las páginas de un libro porque no hay logros, no existe lista de problemas resueltos, ningún asunto del que pueda presumir.

Los medios de comunicación mencionan los problemas de la vivienda, el incremento del coste de la vida, sueldos de miseria, desesperanza en los jóvenes, sectarismo ideológico, corrupción indescriptible, política de seguridad y defensa condicionada por los complejos de una izquierda desfasada… Todo eso lo conocen los españoles. Muchos de ellos, en su desesperación, recurren al sentido del humor y se refugian en un libro de páginas en blanco que definen a un jefe de gobierno decepcionante. De infinita soberbia y vanidad cuando el balance de sus éxitos es… ninguno. La nada.