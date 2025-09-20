Sherryzanías
- La vendimia de 2025 en el Marco de Jerez, calificada como la peor de los últimos quince años. Los escasos 35 millones de kilos molturados dejan una merma en la cosecha superior al 45%. El mildiu, la ola de calor de 12 días y la poca blandura nocturna los razones. Al no ser nuestros vinos únicos de una sola cosecha, la escasez de uva no afectará a su calidad ni a su disponibilidad, según afirma el Consejo Regulador. Además, la uva recogida asegura una correcta vinificación.
- El Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Cádiz, con motivo del Día Internacional del Turismo 2025, ha premiado a Bodegas Caballero, Cobos Catering y Tabanco El Pasaje, reconociendo la aportación de estas empresas al desarrollo, promoción y consolidación de la provincia como destino turístico.
- La empresa ‘Entrecanales Domecq e Hijos’ arrancó su primera vendimia en la histórica Viña La Tula, adquirida su bodega y su viñedo de casi 20 hectáreas en septiembre del pasado año, lo que ha supuesto recuperar el vínculo familiar con el Marco de Jerez. Se inicia un proyecto a largo plazo para crear “vinos únicos” que reflejen la esencia de los suelos de albariza y albariza-lustrillo de la zona, auténtico patrimonio vitícola de Andalucía.
- La empresa cordobesa ‘Balam Agriculture’ adquirió a Bodegas Barbadillo la finca Santa Lucía para construir un Centro de Interpretación Vinícola del Marco, con el que quiere convertír a Jerez en líder de la innovación y desarrollo del sector agroalimentario.
- Del artista jerezano Jesús Lozano copiamos un magnífico elogio del vino Palo Cortado, que dice: “En cada sorbo late la esencia de Jerez, la paciencia de sus bodegas, el misterio de sus venencias y la nobleza de un vino que equilibra el alma de un amontillado con la profundidad de un oloroso. Es la memoria líquida de la tierra albariza y del sol andaluz “.
- Entrevista con Carmen Aumesquet, directora de Promoción del Consejo Regulador, con interesantes preguntas y respuestas que nos ayudan a olvidar las constantes caídas de las cifras de ventas del jerez. Se tocan temas muy diversos pero no se habla de la comercialización de nuestros vinos que es la parte negativa del sector.
- El hermanamiento institucional entre Haro y Jerez de la Frontera, se apoya en una historia compartida de modernidad, vino y progreso. Dos ciudades separadas por la distancia pero unidas desde el siglo XIX por hitos que marcaron su transformación, como la llegada de la luz eléctrica y del ferrocarril. En la actualidad, estas dos ciudades comparten un legado vitivinícola, una proyección internacional consolidada y un modelo de enoturismo que atrae cada año a miles de visitantes.
- El año 1958 Correos de España emitió un sello dedicado a la vendimia de Jerez, con una obra conocida de Goya y, desde entonces, el prestigio de la vendimia y del vino de Jerez ha sido inmortalizado en varios sellos postales. Pero la fama del jerez no conoce fronteras filatélicas, Gran Bretaña dedicó un sello a la tradición vinícola del sherry y Japón lanzó una serie sobre bebidas famosas del mundo, en la que el jerez apareció en un sobre franqueado rumbo a Tokyo.
- Nos cuenta Alberto González Troyano que unos amigos sanluqueños han decidido crear una pequeña bodega para elaborar su propia manzanilla. Sólo les mueve esa peculiar satisfacción que proporciona entregarse a una labor que tiene como finalidad el disfrute de un vino propio. La define como una decisión libre y respetable llena de encanto.
- En una publicación farmacéutica, dando consejos para comidas saludables durante el verano, leemos que recomienda el gazpacho porque además de ser una de las mejores bebidas para reponer sales minerales “evita la tentación de terminar bebiendo un refresco azucarado o una bebida alcohólica”.
- Sanlúcar y Chipiona, pueblos hermanos, bordean entre la tradición y la polémica. Los vecinos de estas localidades reavivan en redes sociales un “pique” por la utilización de algunas referencias patrimoniales de Sanlúcar en productos y campañas vinculadas a Chipiona, como la manzanilla, los langostinos y las carreras de caballos. Lo cierto es que pese a los debates, amistosos siempre, ambos municipios comparten la riqueza de su historia, su mar y su cultura.
- La formación en enoturismo llega por primera vez a la Universidad. La Fundación Osborne y la Universidad de Cádiz ponen en marcha la primera formación reglada específica sobre los vinos, el brandy y el vinagre del Marco de Jerez. Es también la primera ocasión en la que se otorga un título oficial y con validez en toda la Unión Europea, dedicado al sector de nuestras bodegas. ¡Todo un acontecimiento histórico!
- Los llamados ‘Webinars’ son los talleres organizados y dirigidos por la Sherry Academy a través de Internet, emitidos por el Consejo Regulador.
