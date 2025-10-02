Sherryzanías
Sherryzanías
- Ha sido muy interesante el ciclo de conferencias organizado por el Ateneo de Jerez, dentro del programa de actos de las Fiestas de la Vendimia. Han intervenido destacados profesionales expertos jerezanos como César Saldaña, Paz Ivison, Juan Pedro Cosano y José María Castaño, entre otros. La actividad del Ateneo ha sido especialmente intensa y desde estas Sherryzanías queremos dar las gracias y la enhorabuena a todas las personas que han compartido reflexión y debate en el marco de la celebración de la vendimia jerezana.
- Un centenar de cocineros, entre los que se encontraban numerosos Estrella Michelín, han participado en la tercera edición de la Feria ‘Auténtica Premium Food’ que se ha celebrado en Sevilla. También visitaron Jerez haciendo un recorrido por las Bodegas González Byass y una completa visita a la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre. La Feria recibió a más de 10.000 profesionales de la gran distribución, el retail, el canal Horeca y la alta gastronomía.
- Sergio Martínez, de Bodegas Lustau, ha sido reconocido por séptima vez, como ‘Mejor enólogo mundial de vinos generosos’. Con este nombramiento, iguala la marca de su mentor y maestro el siempre recordado Manuel Lozano. ¡Enhorabuena!
- Con la vendimia prácticamente cerrada a mediados de septiembre, en el sector que aglutina a 1.750 viticultores y a unas 100 bodegas en todo el Marco de Jerez, se ha subrayado el esfuerzo de los profesionales que ha sido determinante en una campaña que exigía vigilancia constante y decisiones rápidas en el momento de la recolección.
- La gran familia de los Sherry Explorers cuenta ya con 1.500 miembros en todo el. Mundo. Este grupo internacional se autodenomina como “incansables exploradores del mundo de los vinos del Marco de Jerez”. Está presente en más de 10 paises, destacando Japón, Estados Unidos, México y España.
- La Fiesta del Moscatel, en Chiclana, ha tenido degustaciones, catas extraordinarias y puestos gastronómicos en el Centro del Vino y la Sal con el nombre de ‘Moscatel y Punto’, por ser un vino muy arraigado en la ciudad y con mucha solera, uniendo historia y tradición.
- Un artículo de José Luis Jiménez en su sección ‘Rebusco’ elogia muy merecidamente al recordado bodeguero jerezano Antonio Páez Lobato como el gran valedor del vinagre jerezano, por su labor al haberlo convertido en uno de los condimentos más apreciados en la alta cocina internacional. Su recuerdo nos ha traído el de la afamada bodeguera Pilar Aranda que también se ocupó de hablar, de elogiar y de prestigiar el vinagre jerezano.
- En el primer congreso de la empresa familiar andaluza, celebrado en Málaga, Carla Terry Osborne, en nombre del Grupo Osborne, intervino en la ponencia que analizó el papel de la tecnología y el liderazgo en la empresa. En el Congreso han participado más de 300 empresarios y directivos.
- En la Bodega de San Ginés se ha presentado el libro ‘Ajerezado’ de José Luis Baños, gerente de la Ruta del Vino y el Brandy de Jerez, cordobés de Montilla y, como él mismo se define, ajerezado porque se ha nutrido del alma del Marco de Jerez. El libro es un texto de confesiones y sentencias personales y profesionales que el autor nos traslada, relatos breves que se disfrutan, no se escriben, “se beben”.
- Como ejemplo de lo que Baños nos cuenta en el libro, merece destacarse la excelente descripción que hace de los pueblos de la Ruta del Vino y el Brandy y la forma de decirnos cuales son los cinco principales tipos de vinos del Marco, dándole a cada uno de ellos su sitio, su definición enológica y su elegante presencia. En una de sus sentencias dice que “ahora lo sé con certeza, que el paraíso debía parecerse al Marco de Jerez”. En uno de los párrafos afirma tajantemente que “donde hay vino, hay verdad, hay vida”. Y para terminar nos dá un sabio consejo: “No dejes para mañana el brindis que puedas hacer hoy”.
- La alcaldesa de Jerez y presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias ha presentado con el director general de la Federación Española del Vino la Memoria de la Federación que representa a casi 1.000 bodegas y al 83% del vino embotellado y en la que se destaca que más del 40% de los municipios están relacionados con el cultivo de la vid, así como la proyección internacional que aporta el vino.
- Con motivo del hermanamiento de las ciudades de Haro y Jerez, la bodega jerezana Santa Petronila, la bodega más pequeña del mundo, ha participado en una cata solidaria. Tiene su origen en el siglo XVIII, alberga también la casa rural y las 45 botas en las que cría jerez y blancos con uvas de su propio viñedo, según comunica su propietario Agustín Benjumeda.
- La asociación ‘Los Emparrados’ ha organizado un paseo por la ruta singular de las calles emparradas de Jerez, siguiendo el magnífico antecedente de la calle Ciegos en el entorno de González Byass, reconocida mundialmente por su cubierta vegetal. El tema del emparrado jerezano ha tenido eco en las páginas del diario inglés ‘The Guardian’.
