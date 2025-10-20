Sherryzanías

1 Mala noticia para Jerez y para el jerez: González Byass negocia un ajuste de plantilla y la venta de activos no estratégicos. Contempla igualmente la mejora de los procesos operativos y el portfolio de productos. Presenta un ERE que afecta a 24 trabajadores, 19 de ellos en Jerez, dentro del plan de acción para reducir gastos frente a la caída de ventas, del consumo mundial y la inflación. Cierra su destilería en Tomelloso, con más de 50 años de historia, y pone en venta 2 viñas en el Marco de Jerez. Aunque aún no se conocen los resultados económicos del último ejercicio, las cuentas de 2023 ya reflejaron la pérdida de rentabilidad de la Compañía. Todo ello, inmerso en un proceso para adaptarse a la nueva realidad del mercado, en un contexto de incertidumbre, y a los grandes desafíos que enfrenta el sector.

2 El pleno del Consejo Regulador ha aprobado el inicio del expediente para el reconocimiento de la Denominación de Origen de los “Vinos de Albariza”, que agrupa los vinos nuevos blancos tranquilos, también conocidos como vinos de pasto. Próximamente se presentará a la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, el documento base consensuado tras tres intensos años de debate en el seno del grupo de trabajo constituido en el Consejo Regulador. La nueva Denominación extenderá su ámbito geográfico por los nueve municipios del Marco de Jerez y compartirán con ellos las variedades de uva amparadas. Aunque la mayoría de estos vinos blancos se comercializan como vinos secos, la propuesta inicial permite la elaboración de vinos naturalmente dulces. Todos ellos son una de las grandes puertas de entrada a los vinos tradicionales de Jerez.

3 Jerez logra la Capitalidad Española de la Gastronomía del año 2026. El jurado concede por unanimidad este reconocimiento, que cuenta también con todos los agentes sociales y empresariales

4 En los Claustros de Santo Domingo se ha presentado el libro “Jerez, tierra prometida de los gitanos”, de José Castaño Rubiales, un estudio bien documentado de los orígenes de la incorporación de los gitanos a la sociedad jerezana. Como pregona el autor, “los gitanos buscaban la libertad y la encontraron en Jerez” y el Dr. Duran Freire, en el prólogo del libro habla de la acomodada posición que los gitanos llegaron a tener en nuestra ciudad. Una vez más se habla de una incorporación ejemplar, también en el sector laboral bodeguero donde gozaron siempre, por méritos propios, de la confianza de los propietarios de bodegas, viñas y cortijos por ser sacrificados trabajadores que, además, aportaban alegría y arte a la celebración de grandes fiestas bodegueras, en las que no podía faltar el buen cante de Jerez, interpretado genialmente por los operarios gitanos que tenían trabajando en sus empresas.

5 Tres jornadas ha organizado la Delegación de Turismo de nuestro Ayuntamiento, para celebrar en Jerez el Día Mundial del Turismo, con una amplia programación que se ha desarrollado los días 27, 28 y 29 de septiembre con visitas guiadas a Bodegas, a la Yeguada Hierro del Bocado, a la Catedral y al Museo Arqueológico. Destacar también que tras una visita guiada por el centro de la ciudad, los visitantes fueron recibidos con una copa de jerez en la Oficina Municipal de Turismo.

6 Desde estas Sherryzanías pedimos y deseamos que la celebración de las zambombas se atenga siempre al Bando que rige el funcionamiento de estos eventos, para garantizar unas celebraciones en condiciones adecuadas, para proteger su esencia y para organizar la deseable convivencia en todo el centro histórico de Jerez, tan castigado por los abusos que se cometen en la organización y control de tan jerezanas manifestaciones, lo que sería negativo para las “aspiraciones culturales europeas” de nuestra ciudad.

7 En el informe de las Rutas del Vino, la Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN) mantiene el liderazgo de la Ruta del Vino y el Brandy de Jerez encabezando el enoturismo en nuestro país, con 425.652 visitantes.

8 Nos cuenta Álvaro Escalona, profesor de la UCA, que allá por los finales del siglo XVIII, los astilleros británicos introdujeron la costumbre de golpear una botella de vino contra el casco del nuevo buque, deseando la buena suerte de la embarcación durante sus años de servicio. Era corriente utilizar el champagne dado el tono solemne y elitista de la sociedad burguesa de la época. Pero en España han existido excepciones en que se escogía vino jerezano, como en la botadura del trasatlántico Magallanes para la que se escogió una botella de “Carta Oro de Blázquez”. En la industria naval gaditana, el oloroso “Sangre y Trabajadero”, de Cuvillo, es el que tuvo mayor conexión. La bodega Pedro Domecq estuvo presente en varias ocasiones a través del vino oloroso “Rio Viejo”. Para otras ocasiones más especiales se encargaron etiquetas como Fino “Lanzamiento” y Oloroso “Deslizamiento” al Almacen de Vinos San Juan, de Cádiz.

9 El Restaurante La Carboná ha organizado el Concurso Nacional “Cocina con Jerez” para premiar recetas únicas con Oloroso Chef, el único vino de cocina con Denominación de Origen. El slogan del Concurso es expresivo: “tu creatividad tiene premio”.

10 La soprano jerezana Maribel Ortega nos dice que tiene vocación de enóloga, pero no la tiene desarrollada. Para ella “la viña y el vino tienen una magia equiparable al canto lírico. Allí donde voy, si bebo vino de Jerez lo bebo y lo regalo a mis compañeros, intento ser un poco embajadora de la ciudad y del vino