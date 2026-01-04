Y van tres
Sherryzanías
- Empezamos el año 2026 pidiendo que puedan cumplirse los mejores vaticinios de felicidad para Jerez, para el jerez y para todos los jerezanos. Que San Ginés de la Jara nos ayude a superar las dificultades que encuentra nuestro sherry en su caminar, para no perder la posición y la grandeza que siempre tuvo.
- Bruselas y los países miembros de la Eurocámara llegan a un acuerdo político para afrontar la crisis del vino, que incluye un conjunto de medidas para impulsar la innovación y adaptación a las nuevas condiciones del mercado. Se habla de cambios en los derechos de plantación, de trámites que permitirán una transición más rápida hacia una producción sostenible y de simplificar las normas de etiquetado para que los consumidores tengan un acceso más claro a la información mediante etiquetas digitales.
- El bodeguero de Sanlúcar Francisco Yuste nos aclara que Bodegas Argüeso no se ha vendido. El acuerdo con Bodegas Tradición se ha limitado a la venta de la marca San León, parte de su solera y los cascos bodegueros en Sanlúcar, no así la sociedad y el resto de vinos.
- El enólogo jerezano Santiago Jordi ha elaborado el primer ‘vino de pasto’ del Condado de Huelva que aspira a estar entre los grandes blancos de España con la marca Mariaye, de Bodegas Marqués de Villalús en Villlalba del Alcor.
- La destilería de ‘Cacao Pico’ en El Puerto de Santa María mantiene la producción artesanal, creada por su fundador Manuel Pico en 1824, hoy bajo la batuta de Pablo Merello Diez. La materia prima es el cacao que tiene su entrada en Europa, procedente de países sudamericanos, por los puertos de los Países Bajos. En definitiva, se trata de alambiques centenarios que custodian la tradición.
- Muy interesante la columna ‘El Rebusco’ dedicada al ‘Vino de Jerez en la Poesía’. Se trata de una recopilación de aroma, sabor y versos, seleccionados por José Luis Jiménez, desde los poetas isabelinos a los contemporáneos.
- La jerezana licenciada en Bellas Artes Belén Smits ha firmado una nueva media bota bodeguera para la colección ‘ART/ON, Arte y Tonelería’ en la que, hasta el momento, 21 artistas están presentes con sus obras. Las instalaciones de la empresa Tevasa albergaron la presentación del evento.
- La populosa barriada jerezana de Las Tablas ha celebrado su XXI Fiesta del Mosto , con el concurso de mosto y ajo campero y una multitudinaria degustación de berza. Se homenajeó a los jóvenes emprendedores que mantienen los métodos ancestrales de elaboración de mostos y vinos. El concurso del mosto fue ganado por la Cooperativa Vitivinícola Nuestra Señora de las Angustias (Covijerez) y el galardón del ajo campero fue para Pepi Lara.
- Andrés Romero ha revalidado el premio al mejor mosto en el concurso celebrado en El Cuervo, Sevilla.
- Se ríe el periodista Navarro Antolín, y nosotros con él, cuando el clásico enterado te convida a una copa de Amontillado y tienes que aguantar que te diga “es potente en boca”, sin que nadie le haya escrito su particular nota de cata.
- ¿Procederá la palabra ‘mollate’ de un vino frutal que se producía en Arcos hace ya algunos años con el nombre de molla?
- Expresivo elogio para el viñista: Leer el viñedo es un arte. Interpretar su ritmo una responsabilidad. En Jerez están inscritas, en el Consejo Regulador, 2036 explotaciones vitícolas, pertenecientes a 1.366 titulares en los 10 términos municipales de la Denominación de Origen.
- Cuando se terminó el famoso pleito del Sherry en Inglaterra, los exportadores de Jerez estimaban que en el mundo se comercializaban cada año más de 26 millones de botellas de vino ‘Sherry’ que no procedían del Marco de Jerez. En general, se perdieron sin pasar a ser de nuestra Denominación.
- Nos cuenta Juan P. Simó en sus Memorias que durante la dominación árabe se fabricaban en nuestra zona vinos especiales para evitar la prohibición del Corán. Entre ellos el samet, un vino cocido y no fermentado; el zebibi, un vino de pasas; el nabid, destilado de uvas secas; y el mishab, vino picante con simiente de mostaza y raíz de alcaparro.
También te puede interesar