El trabajo del consejo

EL consejo de la Unión de Hermandades tiene trabajo por delante. Siempre se ha dicho que José Manuel García ‘Nene’ es un trabajador incansable y ahora tendrá que demostrarlo de nuevo ¿Acumulación de trabajo? Ciertamente no lo sé. Pero sí se adivina una semana en la que se darán noticias desde Curtidores. Me cuentan que las luces de la sede están encendidas casi todas las noches y hay reuniones no sabemos si urgentes...

En el horizonte la imagen del Vía Crucis que deberá de conocerse pronto. Si las reuniones que se están manteniendo son para decidir la imagen hay que decir que se lo están tomando en serio. Después de la Merced se dijo que se daría a conocer y a la espera andamos. Me dicen que posteriormente, es decir una semana después, será el cartel ¿Fotografía o pintura? Nadie sabe nada y tampoco parece haber mucho interés. El cartel interesa los dos días después de su presentación. Después nada. Y así hasta llegar a los horarios. Los cuales, en diciembre, deberán de estar cerrados junto con los itinerarios.

Pero he ahí la madre del cordero ¿Cómo hacer unos horarios si no sabemos qué tipo de Semana Santa vamos a tener? Desde aquí ya me puedo aventurar que el futuro se promete muy optimista. Esto no ha acabado, pero parece que estamos llegando al final. Un desafío más al que se tiene que enfrentar el consejo si quiere llegar a diciembre con los deberes hechos. Y posiblemente será diciembre cuando se sepa algo oficial de cómo será la Semana Santa.

Habrá que tener dos planes, Nene. Pasa lo mismo que con los programas de la tele. El plan A que es el que debe de emitirse. Y el plan B por si el invitado no aparece y suenan las alarmas. No hay otra, hijo.