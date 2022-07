DESDE hace un par de años, un grupo de propietarios de viñas del marco de Jerez, hemos mantenido intensas reuniones y cambios de impresiones, intercambiando experiencias, tratando de ayudarnos unos a otros, enfrente de la muy grave situación que atraviesa el viñedo de Jerez y de su zona de producción de la Denominación de Origen.

Hemos querido comenzar este análisis sectorial, aclarando que el contenido del mismo es el sentir general de la mayor parte de viticultores de nuestro sector de este Marco de producción.Aclarado este punto, pasamos a analizar cuál es la situación de nuestros viñedos al día de hoy, julio de 2022, justo un mes antes del comienzo de nuestra vendimia.

Además de ese análisis del viñedo, hemos creído conveniente sacar unas conclusiones que deberían ser meditadas muy detenidamente por todos los Sectores involucrados en llevar a buen fin los intereses globales del mismo.

Durante los dos últimos años, 2020 y 2021, el nivel de lluvias anual no ha alcanzado la referencia de los 600 litros por metro cuadrado de media, que es lo que se considera en nuestra zona, como algo normal, en un periodo de 12 meses.

Esta situación, marca una referencia muy importante a la hora de contabilizar el total de Kg de uva que la viña produce anualmente.

Además, no solo el volumen de agua es importante sino los tiempos (meses) en que el agua caiga en el campo.

Digamos pues, que la climatología en general, no cumplió los mínimos que se necesitan para obtener un buen resultado en las cosechas de los dos últimos años. (Muy escasos en litros por metro cuadrado).¿¿¿Y este año ??? ... ¿¿¿Qué va a ocurrir este 2.022 ….???Esas lluvias de marzo y algo en abril han venido a salvar una tremenda escasez de agua que nos hacía pensar a los viñistas, un año incluso peor que los dos últimos.

Después de las lluvias caídas, un poco tardías, teníamos la esperanza de ‘empatar’ al menos en volumen y (hasta ahora) en calidad, como la que se recogió el año pasado. Pero parece ser que , según técnicos del sector , la cosecha va a estar en un 10% por debajo del año 2021.Habrá que esperar…

Resumiendo todo lo anterior y para no perdernos en análisis, algunas veces complicados de este sector de viñas, digamos que este año se pueden recolectar unos 51,5 millones de kg de uva que darán un resultado en líquido o mostos , que serán nuestros vinos de esta cosecha, de unos 36 millones de litros.Confiemos en que esta cantidad de kg, no se vea afectada a la baja, por circunstancias imprevisibles de última hora.

Siguiendo con este práctico análisis , digamos que la producción media de uva por Ha de viñas estaría en unos 7.575 kg , considerando que el total de has en el sector está hoy en unas6.800 has .( una cantidad que sigue bajando anualmente) .¡¡¡Esto último es muy preocupante!!!

Necesidades de vinos en el sector vitivinícola

Sabiendo que la conversión de los kg de uva tienen un rendimiento del 70% de mosto, si se logran esos 51,5 millones de kg de uva, tendríamos un resultado de unos 36 millones de litros de mosto para producir el vino en esa cantidad para el año vinícola 2022.

Si hacemos un ejercicio global, teniendo en cuenta los datos actuales de ventas en el mercado, el desarrollo del negocio para envinar botas para productos básicamente de Whisky y considerando el actual Stock de vinos para la producción de vinos de Jerez, es bueno ver a donde irían destinados los vinos de esta cosecha.

Es un simple cálculo que debemos hacer para entender mejor en que situación estamos sectorialmente hablando;- Reposición de las ventas de vinos en el mercado. Los 31,5 millones de litros que se han vendido en 2021 y que tienen que reponerse.- Reposición de mermas en las botas de Envinado son 7 millones de litros.- Reposición de mermas en las botas de Crianza son 3,5 millones de litros.La suma de todas estas cantidades nos da un resultado 42 millones de litros de vino, que está bastante por encima de los 36 millones de litros que se obtendrían en una cosecha un 10% por debajo de la del año 2021. Se produce bastante menos de lo que se necesita para reponer.Cualquier diferencia que se produjera a la baja, por algún imprevisto en la campaña actual, aumentaría aún más, el déficit que se da en este cuadro , realizado con datos bastante ajustados a la realidad de las necesidades del Sector .

Para mayor entendimiento de todo lo anterior, las necesidades de vino este año en el Sector se deben a los siguientes parámetros:• Las ventas anuales de vino de Jerez, están, según las estadísticas del Consejo Regulador, en 3,5 millones de cajas de nueve litros. De esta cifra salen los litros a reponer, para no mermar el stock de botas necesario para la crianza de nuestras soleras.• Las mermas aplicadas en el cálculo para el envinado en Stock son del 8,5%. Actualmente hay un stock de unas 170.000 botas de 500 litros , envinando las mismas para negocios de whisky en varios países.• Las mermas aplicadas a las botas en crianza en stock en el sector están calculadas sobre una base de 160.000 botas de 500 litros, a las que aplicamos una merma del 4%.Son números que pensamos se ajustan a la realidad sectorial.De ser así la cosecha esperada sería de 36 millones de litros de mosto y las necesidades sectoriales de 42 millones de litros de vino, se produciría un déficit de casi 6 millones de litros.En Botas de 500 litros serían 12.000 botas.

Situación del viñedo

Podríamos decir que los resultados que se han obtenido en las dos últimas vendimias, añadida ahora a las expectativas del año 2022 , se han debido a una mala climatología , con resultados adversos en el número de litros por metro cuadrado recogidos en nuestros campos.Pero si queremos ser realistas, deberíamos hacer un análisis más profundo de cuál es el estado de nuestros viñedos actualmente.

Durante mucho tiempo... han pasado ya muchos años, la viña en general en nuestro sector, no ha recibido un tratamiento agrícola adecuado para poder resistir mejor los años de sequía que estamos padeciendo ahora y para poder dar rendimientos en mayor volumen y calidad de los que ahora se obtienen.En las conclusiones de este artículo iremos desgranando las causas de este comportamiento en el sector de la vid de la denominación de origen de nuestra tierra .

De todas maneras hay que decir que si este año 2022, no se logran ni siquiera los 8.000 kg de uva por Ha, se debe, además de a la falta de lluvias, al abandono progresivo de los cuidados y tratamientos mínimos de la viña por los medianos y pequeños agricultores, cansados de los aumentos de los costos en general y la baja rentabilidad que se venía obteniendo.

Hemos comentado con cierta frecuencia entre nosotros los viticultores, que si se normalizara la situación de lluvias anuales en los próximos años, volviendo a tener 600 o 650 litros por metro cuadrado, los rendimientos por Ha que hoy tenemos muy por debajo de lo que nos marca como máximo autorizado por el Consejo Regulador (11.428 kg por Ha de uva calificada), no se volverían a obtener.

Nuestras viñas están dando los rendimientos que corresponden proporcionalmente a la inversión realizada en el viñedo durante los últimos 22 años.

Hay un refrán muy antiguo que sintetiza todo lo que aquí queremos expresar y dice así: ‘La labor de la viña ella la paga en vendimia’.

Esa labor no es solo labrar... es dar en cada momento el tratamiento y cuidado que la viña necesita . Es invertir para el futuro gran parte de los rendimientos económicos que se obtienen. Si no hay rendimientos, no puede haber inversión.

¡¡¡Esta es la realidad!!!

Para los incrédulos que pongan en duda esta afirmación contundente, los invitamos a que se den una vuelta por esos ‘carriles’ de nuestros campos, por cierto, la mayoría intransitables, y observen cómo ha cambiado el panorama.

Lo que hace poco , eran viñedos cubriendo gran parte de las mejores zonas de producción, son hoy olivares y almendros perfectamente alineados y cultivados .

Y para entender mejor que es lo que esta ocurriendo en este sector con la rentabilidad de la viña, muchos de esos agricultores han tenido que recurrir a los arrendamientos muy atractivos de sus viñedos teniendo que dejar poner esos gigantes molinos creadores de la energía eólica, para seguir subsistiendo con el negocio de la vid.

Todo esto se podía haber evitado. Aún se puede parar en el futuro, si logramos entre todos rentabilizar la viña.

Conclusiones

Quisiéramos, en este resumido análisis de la situación de nuestras viñas, transmitir una serie de recomendaciones que ayudaran a solucionar en gran parte la situación del viñedo en nuestra zona.Digamos que en nuestro caso, las soluciones y actuaciones que proponemos deben ser aceptadas y entendidas por todo un sector, que está encuadrado en una Denominación de Origen Calificada.En la pasada vendimia, a duras penas hemos superado ‘la barrera’, bastante pobre por cierto, de la venta del kg de uva , alrededor de 0,39 euros .

Es cierto que se han llegado a hacer transacciones de hasta 0,45 euros, pero con condiciones de pago a unos tiempos que hay que financiar mermando la rentabilidad….Podríamos decir pues, que el precio medio ha estado en 0,42 euros el kg de uva.

Ya a principios de agosto del año 2021, justo antes de la vendimia temprana de ese año , las Bodegas y las Cooperativas del Sector , empezaron a darse cuenta que la producción de la vendimia de ese año no llegaría a compensar las necesidades de vino para este nuevo año de 2022.

Queremos decir con esto, que ya el año 2021, hubiera sido normal el pagar por encima de 0,50 el Kg de uva y que hubiera paliado en parte la subida de costos por la inflación en este año. Ahora cuesta más trabajo asumir toda esta situación.La escasez de la producción de uva, hizo que los mostos y el vino encabezado de esa cosecha, subieran sus precios.

Se han realizado operaciones por parte de las bodegas necesitadas de esos mostos, pagando por bota de 500 litros hasta 450 euros. (No todo ha sido a ese precio pero en ciertas ocasiones de necesidad sí se han llegado a esos precios...).Esto demuestra que la materia prima, el kg de uva, se debería haber pagado a un precio bastante más alto para tener una relación más equivalente al precio que se ha pagado a posteriori por un litro de mosto.

¡¡¡¡Algo está fallando en el sistema de producción del sector y esto hay que corregirlo urgentemente!!!!Desgraciadamente, la situación económica mundial no está ayudando absolutamente a nadie.Pero el sufrimiento de sectores como el de la vid en nuestra zona, con esta desproporcionada inflación, nos ha hecho ponernos en la realidad , muy cruda y durísima de asimilar , a la que tenemos que afrontar de la manera que sea. No se puede continuar así.

Los números económicos..., los costos directos en la producción de la uva ,se han disparado de una forma increíble.Técnicos del sector están analizando y actualizando el costo real por Ha de viña , necesario para obtener una producción óptima.Pensamos que en ese estudio, ahora tendrán que considerar que está ocurriendo con la inflación que estamos padeciendo.

Gas-oil , electricidad y todos los productos necesarios para el tratamiento de la viña , están subiendo de forma desorbitada, lo que representa que la media de todos esos costos esté este año por encima de un 30% en comparación a lo que se daba en el año 2021.

Queremos decir con esto, que si aplicamos ese incremento al precio del año 2021, de 0,42 euros, que es el que tendríamos que tomar como base, nos llevaría a un precio de 0,55 euros por kg.Ojo, Este sería el precio equivalente al del año 2021.Si este fuera el precio de este año, técnicamente no se lograría ningún beneficio extra para el agricultor. ¡¡¡La inflación se lleva el margen del aumento!!!Profundizando en este importantísimo asunto de la rentabilidad, no debemos acabar estas conclusiones sin hacer un último cálculo.

Si este año una hectárea de viña va a producir 7.500 kg, preemos que el costo por kg sería alrededor de 0,55 y 0,56 euros...

Si el agricultor para invertir y tener un incentivo tiene que ganar un margen de beneficio, aproximadamente estamos hablando que un precio justo sería alrededor de 0,70 euros kl de uva.Hasta ahora, lo que ha estado ocurriendo es que los agricultores han tenido que “minimizar“ sus gastos directos en las viñas sabiendo que no se les iba a pagar el precio adecuado por el kg de uva.Es decir, llegamos a lo que inicialmente decíamos en este informe técnico...El agricultor no se ha podido gastar en su viña lo mínimo necesario para maximizar su producción.Las consecuencias han sido nefastas, pues los rendimientos en la totalidad del sector han caído drásticamente.

Si lo que se está reclamando es un precio base de la uva, para recuperar producciones de más de 10.000 kg por Ha , debemos ir a situarnos en un plazo razonable , en un nivel de 0,70 céntimos por kg de uva.Hay que tener en cuenta que esta rentabilidad no incluye costos de reposición e injerción tanto en yema como en espiga que son labores que en la mayoría de las viñas no se hacen desde hace más de 10 años por falta de rentabilidad y que hacen que en una hectárea se pierdan de 500 a 1.000 cepas.

Aquí está la clave de toda esta situación.

Comparando nuestra situación con una empresa de cualquier actividad, que estuviera en un proceso de pérdidas acumuladas durante muchos años, llega un momento que sus responsables no tienen otra salida que tomar medidas muy drásticas para tratar de salvarla. Hay que reaccionar ya. Hay que poner un precio que justifique todo el trabajo a realizar.Este precio, tendría que ser un buen objetivo sectorial para incentivar a los agricultores a producir más y mejor. El beneficio sería para todo el sector.

Las razones fundamentales para empezar a recuperar el interés de los agricultores se podrían concretar en estos tres argumentos:- No hay más viña que la que está hoy en el campo. 6.800 Has.- Lo más importante es lograr recuperar la media de kg por Ha. Se necesita obtener una mayor producción media por Ha. Si no se hace ya, este sector va a tener un gran conflicto de intereses entre los diferentes negocios que lo componen: bodegas, almacenistas, cooperativas, toneleros, sector de la vid...- Para evitar todos estos problemas, los agricultores tendrían que empezar a tener algo de rentabilidad para poder invertir.

Un último comentario;No hay ninguna Denominación de Origen ‘Calificada’ con un precio del kg de la uva tan baja como la que tenermos en esta de Jerez.

Hay Denominaciones de Origen con precios más bajos de lo que se paga en Jerez, pero no son calificadas.Nos gustaría que este análisis sirviera para concienciar a todos los organismos y empresas involucrados en llevar con éxito el futuro de sus objetivos y de nuestro sector y trataran de colaborar en la dirección adecuada.

Es una responsabilidad de todos.

Firmado: Manuel Mateos de la Calle, Agustín Sanchez Román, Carlos Rivero Domecq, Consuelo Morenés y León, José Carlos Ferris de la Rosa, Francisco Galán, Felipe Morenés Giles, Francisco Javier Rodríguez Romero, Juan Rodríguez Domínguez, Agustín Benjumeda.