Victoria capital

Hace unos día releí un articulo de Manuela Romero en Diario de Jerez sobre los partidos disputados entre el Recre y el Xerez. Artículo que todo buen xerecista debería leerse porque en el Colombino hemos ganado, pero sobre todo hemos perdido mucho, incluso un ascenso a primera.

El pasado siglo, verano del 89, el trofeo Colombino era una de las citas más esperadas. Aquel año jugaba el Real Madrid, el Spartak de Moscú, Betis y el Recre. Días antes, Manolo Morales, jefe de deportes de Radio Popular de Jerez, me dijo que iría con él a retransmitir el trofeo Colombino, que cumplía su veinticinco aniversario. Mi labor era apoyar su locución y al final acudir al terreno de juego a entrevistar jugadores. A mis diecinueve años era todo un regalo y encima estaba el Real Madrid de la quinta del Buitre. Hugo Sánchez, Butragueño y Schuster fueron los goleadores del Madrid que se impuso 3 a 1 al conjunto ruso.

A la finalización estaba en el césped del Colombino para hacer entrevistas a pie de campo, me fui para Martín Vázquez, que había hecho un partidazo y le dije más o menos: "Visto lo de hoy, este año será el del despegue tuyo”. De la quinta del Buitre se decía que el de más calidad era Martín Vázquez, pero nunca parecía confirmarlo más allá de destellos puntuales en uno u otro partido. Le faltaba la continuidad para afianzarse en el Madrid y en la selección. Pues mi gozo en un pozo, yo creía que entendería mis palabras como una muestra de admiración tras el partido que se había marcado y el me espetó, con voz cortante, algo así como “yo cuándo no he dado todo en el Madrid” y aceleró el paso para el vestuario.

Ese partido lo jugó Schuster, quien años después dirigió al Xerez CD la temporada de Sanlúcar y La Juventud. Ambos, Recre y Deportivo, se jugaron el ascenso a Primera, como puntualizó mi compañera Manuela Romero, “domingo de Pentecostés para más señas”. La victoria recreativista acabó con el sueño de jugar en Primera. Eran tiempos de Pacheco, Oliver y Juegos Ecuestres Mundiales.

En esta última jornada tocaba visitar una vez más la capital onubense y jugar ante uno de los históricos del fútbol español. Una categoría que no se merece el Recre, ni el Xerez, pero es lo que hay gracias a los Oliver, Silgado y compañía. Bueno, también un poco se debe a nosotros, la afición xerecista, pero eso requeriría un análisis más profundo. El caso es que después de varias semanas de incertidumbre, los dos últimos partidos han servido para recuperar la ilusión por el Xerez de Galiano. Nos hemos traído los tres puntos de la capital onubense. Eso, más lo de la gastronomía, nos convierte en todo un referente capital, al menos por un tiempo, ha sido una capital victoria.