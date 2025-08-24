A vueltas con la natalidadTiempo de vendimia

Hace ya muchos años que en los pagos del Marco de Jerez no se espera a septiembre para iniciar la vendimia. Las temperaturas cada vez más altas obligan a adelantar estas tareas de recolección a agosto, como así viene siendo también en este 2025. La imagen de las cestas llenas de uvas se repiten ya en pagos no sólo de Jerez sino también de Trebujena, Sanlúcar, Chipiona, Rota, El Puerto, Chiclana, etc. Para esta campaña se espera una reducción de la producción cifrada en un 30%, algo que viene motivado por los daños ocasionados por el intenso calor de las últimas semanas.