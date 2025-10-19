El microscopio
Las vueltas del tren
El microscopio
Hace ya años que el tren dejó de ser uno de los referentes del funcionamiento del sistema público en España, cargado de retrasos y averías varias. En este proceso a la baja, la provincia de Cádiz, en sus dos bahías, se ha convertido para nuestra desgracia en referentes de estos problemas. Ahora llegan las dudas de la llegada o no de los trenes competencia con Renfe, mientras que se retrasa una vez más el refuerzo de la línea de Larga Distancia con más Alvia 130.
También te puede interesar
El microscopio
Las vueltas del tren
La esquina
José Aguilar
Ponga un Tezanos a su servicio
Gafas de cerca
Tacho Rufino
Suicidio e impunidad
Notas al margen
David Fernández
La sanidad: una enferma muy difícil de tratar
Lo último
La televisión militante
EDITORIAL
La tragedia del acoso escolar
El catalejo
Adiós a Ciudadanos