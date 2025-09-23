Andalucía, Europa y la cohesión

Amediados del pasado mes de julio, la Comisión Europea presentó las líneas fundamentales del Marco Financiero Plurianual para el periodo 2028-2034. Ya entonces se advirtió de que el documento introducía un cambio fundamental en la estrategia que había seguido la Unión en las últimas décadas, con una clara apuesta por el incremento de los presupuestos de seguridad y defensa y un recorte de los que hasta entonces habían sido sus instrumentos clave para fortalecer los procesos de integración: los fondos de cohesión y las partidas destinadas a la Política Agraria Común. De hecho, la reducción de estos capítulos se ha evaluado en torno a un 20%. No es la primera vez que desde estas páginas se señalan los perjuicios que los nuevos objetivos presupuestarios de la UE van a ocasionar en Andalucía. La región ha basado una parte sustancial de su desarrollo en el dinero que llegaba desde Bruselas. Los cálculos más conservadores apuntan a que desde que se produjo la integración española en 1986 han podido llegar unos 110.000 millones de euros. Aun entendiendo que la situación mundial exige una reorientación presupuestaria y que Europa tiene que utilizar sus recursos para seguir siendo una fuerza influyente y respetada, da la impresión de que la Comisión ha demostrado, una vez más, una actitud poco meditada. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, desde su puesto en el Comité de las Regiones, ha decidido encabezar una ofensiva política y diplomática para evitar que el Marco Plurianual entre en vigor tal y como está redactado. Argumenta Moreno, y le asisten poderosas razones para ello, que Europa no puede avanzar si se rompe el principio fundamental de cohesión. El presidente andaluz ve que este empeño debe ser secundado más allá de diferencias ideológicas o nacionales. Es un planteamiento que debería encontrar respuesta. Hace falta un frente unido que reivindique el valor de la cohesión. De hecho, Europa se juega en ello su propia razón de ser.