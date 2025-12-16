Incógnitas andaluzas

La principal incógnita que van a despejar los andaluces cuando la próxima primavera, si no se produce un adelanto, sean llamados a las urnas es si revalidan la mayoría absoluta de Juanma Moreno o, por el contrario, convierten a Vox en un elemento decisivo para la gobernación de Andalucía. Así lo indican todas las encuestas que se han publicado en los últimos meses, incluido el Barómetro del Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Consejería de Presidencia de la Junta, que es escrutada con especial atención por los partidos políticos. La última edición, hecha pública ayer, refleja que, aunque el presidente de la Junta sigue exhibiendo una sólida posición de fortaleza, los últimos acontecimientos vividos en Andalucía, especialmente la crisis de la sanidad pública, empiezan a socavar su imagen. No es, sin embargo, el PSOE el que se beneficia de los problemas que han sacudido el Palacio de San Telmo. Las expectativas para el principal partido de la oposición siguen bajo mínimos sin que la renovación de sus liderazgos haya supuesto un revulsivo entre su electorado. El PSOE andaluz tiene sus propios problemas de articulación de un proyecto político, pero tampoco puede escapar al deterioro nacional de su partido provocado por los casos de presunta corrupción o de acoso a mujeres que lo salpican. Es Vox la formación que parece aprovecharse de esta doble circunstancias. Las encuestas le pronostican un crecimiento importante en Andalucía, en línea con el que se señala para el conjunto del país. Es una tendencia que no se detecta solo a escala regional o nacional. Responde a una situación de descontento social que ha condicionado las elecciones en casi todos los países europeos en los últimos dos años. A Andalucía le tocará en los próximos meses enfrentarse a unas elecciones de especial trascendencia en las que tendrá que dilucidar si mantiene el camino político por el que optó en junio de 2022 o deja campo político al populismo.