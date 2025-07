La Andalucía vaciada

Andalucía es víctima de los desequilibrios territoriales provocados por un diseño del Estado, que hunde sus raíces en la Restauración, que concentró el desarrollo industrial y desplegó las principales infraestructuras en el País Vasco, Cataluña y Madrid y dejó el sur de la Península relegado como zona agrícola y exportadora de mano de obra destinada a alimentar y apuntalar el desarrollo de las regiones más favorecidas. Pero en el interior de la Andalucía que se dotó a principios de los años ochenta de instituciones de autogobierno se ha producido, aunque resulte paradójico, un desequilibrio propiciado en buena medida por las políticas que se han puesto en marcha desde la Junta de Andalucía. En las últimas décadas, se ha consolidado un modelo de desarrollo que ha favorecido al litoral y a las grandes ciudades y ha postergado al norte y a las poblaciones más pequeñas. Se puede hablar ya de una Andalucía vaciada en las comarcas de la sierra de Córdoba, Jaén, Huelva o Granada. Como informaba este periódico el pasado domingo, los andaluces abandonan el norte de la región y zonas del este y se concentran en la franja costera. La razón es evidente: la falta de oportunidades formativas y laborales hacen que los jóvenes emigren a la búsqueda de oportunidades que su tierra no les da. La Junta ha identificado 78 pueblos en riesgo alto de despoblación, pero la cifra real de localidades en población regresiva y sin perspectivas de recuperación es mucho mayor. No es la primera vez que este problema se pone de relieve y que se anuncian desde la Junta planes para favorecer a esas zonas, pero lo cierto es que hasta ahora se ha hecho muy poco. Andalucía no tiene, afortunadamente para ella, un problema de despoblación como puede tener, por ejemplo, Castilla y León. Pero los desequilibrios interiores se incrementan sin que se pongan en marcha mecanismos de corrección como los que la Junta exige, con razón, a escala nacional y europea.