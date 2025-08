El avance de la economía andaluza

La economía andaluza creció un 0,7% entre abril y junio de 2025, una décima más que en el trimestre anterior, lo que supone un avance en tasa anual del 3%, según el avance del Producto Interior Bruto (PIB) que publicó el pasado viernes el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Los datos son claramente positivos, un crecimiento “robusto” lo ha calificado la propia Consejería de Economía de la Junta, que destacó, además, que este incremento es sensiblemente mayor –de más del triple– que el de la UE (que fue del 0,2%, según Eurostat) y siete veces más que el de la Eurozona (+0,1%). Igualmente, el Gobierno autonómico enfatizó que el crecimiento interanual es dos décimas superior al del conjunto de España, que sigue demostrando fortaleza en el entorno europeo, y se detuvo a recordar que duplica el diferencial con el dato español respecto al que había en diciembre de 2024 (3,3% en la región frente al 3,2% en la nación). Otro aspecto celebrado por el Ejecutivo andaluz es que hay sectores que no son los típicamente estacionales, como la industria, que crecen a tasas anuales del 8,5%, un dato muy positivo. La Junta no destaca, empero, que los crecimientos de los dos trimestres ya transcurridos de este año son inferiores a los mismos periodos en 2024: cuatro décimas inferior entre enero y marzo y dos décimas de abril a junio. Algo similar ocurre con la comparación anual. Andalucía creció en 2024 un 3,3% y ahora lo hace a un ritmo del 3%. Algo que no ocurrió en el primer trimestre de 2025, cuando avanzó dos décimas más que el mismo periodo de 2024. Todo ello indica que, aunque la comunidad autónoma está creciendo más que su entorno nacional y europeo, hay signos de que el PIB regional está desacelerando. Por tanto, ante datos positivos como los avanzados por el IECA cabe felicitarse de que las empresas y autónomos andaluces mantienen pujanza económica, pero ésta va perdiendo fuelle respecto al año previo. Así que no hay margen para la euforia, sino para trabajar para que el segundo semestre el PIB mejore aún más.