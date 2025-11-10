Un aviso para Trump

Un año después de su paseo electoral frente a la demócrata Kamala Harris, Donald Trump ha podido comprobar cómo empiezan a surgir las primeras señales de rechazo en los Estados Unidos. Si las elecciones a la Alcaldía de Nueva York, la de gobernadores de Virginia y Nueva Jersey y el referéndum sobre redistribución de distritos en California son solo un destello o una tendencia que se consolidará es algo que se comprobará el año que viene en los comicios de mitad de mandato. En cualquier caso, Trump debe tomarse los resultados de la semana pasada como un serio aviso que desmonta su teoría de que cuenta con un respaldo muy mayoritario entre la población de la primera potencia mundial. Especialmente significativa, por lo que representa, es la elección de Zohran Mamdani, un joven demócrata de 34 años, de religión musulmana y que se declara socialista como alcalde de Nueva York, la ciudad natal de Trump y el centro de su red de negocios. Mamdani ha logrado una movilización sin precedentes para un programa que es una enmienda total al trumpismo. Su victoria abre una etapa en la política norteamericana que cuestiona también las propias bases de un anquilosado Partido Demócrata que parecía haber perdido su conexión con la ciudanía. Estos resultados suponen un revés para el inquilino de la Casa Blanca, pero ni de lejos significan que Trump sea a partir de ahora un presidente más debilitado. El frágil acuerdo para Gaza, la marcha de la guerra de Ucrania o el pulso comercial y tecnológico con China siguen colocando al presidente de los Estados Unidos en el vértice de la influencia mundial. Desde la política interior, sí parece que existen signos de que los modos autoritarios y populistas que ha impuesto Trump desde el inicio de su administración están provocando un rechazo social que puede que sea todavía muy incipiente pero que tiende a crecer. En política, aunque la situación esté muy enrarecida, los excesos terminan pagándose.