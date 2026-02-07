La Junta ha reabierto esta semana una segunda ventana para solicitar el Bono Alquiler Joven de la convocatoria de 2025. Una ayuda máxima de 250 euros mensuales durante un periodo de 24 meses consecutivos para que los andaluces de 18 a 35 años puedan afrontar mejor el pago de un arrendamiento mientras mejoran sus condiciones laborales. La convocatoria corresponde al año pasado y, según datos de la Consejería de Fomento, en apenas unos días se han presentado más de 11.000 peticiones. El cupo definitivo asciende a 15.000. El principal problema que acompaña a este tipo de necesarias iniciativas es sencillamente el de la burocracia. Este periódico ha relatado con detalle algunos ejemplos que definen cómo el complejo proceso administrativo que se precisa hasta que el dinero acaba en la cuenta del beneficiario agua la finalidad de la subvención. No es de recibo que, a estas alturas, queden expedientes sin solucionar desde la primera convocatoria, en 2022. Pero al margen de algunos trámites interminables, también se han registrado casos de notificaciones contradictorias. Casos que provocan incertidumbre sobre si finalmente podrán contar con ese dinero y cuándo. La subvención está impulsada por el Gobierno central y la gestiona el Ejecutivo andaluz. La Junta asegura que el 90% de los expedientes de hace un año ya están resueltos y que ya han comenzado a tramitarse los nuevos. En este tipo de retos es cuando una administración pública debe demostrar su eficacia en la gestión. El último informe del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, referido al segundo semestre de 2024, situaba a Andalucía como la segunda comunidad con peor índice de España. Sólo el 12% de los menores de 30 años había logrado independizarse, casi seis puntos menos que la media de Madrid. Y la vivienda resulta clave para entender este déficit si hay que destinar más del 90% del sueldo para alquilar en solitario. El bono no puede quedar en un brindis al sol.