Carreteras sin mantenimiento

La sucesión de temporales de lluvia que durante mes y medio, hasta bien entrado febrero, ha afectado a todas las provincias andaluzas ha acentuado un problema que no ha hecho sino agravarse desde hace años: el mal estado de conservación de la red de carreteras de la región, tanto de las que son del Estado como de las que gestiona la Junta de Andalucía o las de competencia provincial. La lluvia ha castigado con dureza unas carreteras que ya presentaban signos de deterioro por falta de inversión en su mantenimiento. Es una situación que no afecta solo a las vías menores que soportan una circulación reducida, sino que se da con especial virulencia en las que articulan el tráfico rodado en la región. Es el caso, por citar algunas de las principales, de la A-92, la autovía que conforma el eje transversal de Andalucía y que en algunos tramos tiene una pésima conservación o de la AP-4, que conecta Sevilla y Cádiz y que desde que en 2020 se eliminó el peaje pide a gritos una renovación que nunca llega. Hoy es una vía saturada que ha incrementado de forma notable el tiempo de conexión para viajar entre las dos ciudades. Se podrían citar también como ejemplos de una deficiente conservación la A-7 en la provincia de Málaga o la A-49 en la de Huelva hasta hacer una lista casi interminable de la que dio cuenta este periódico el pasado domingo. Es evidente que Andalucía tiene un problema en el estado de sus carreteras que viene a sumarse al deterioro que ha sufrido su red ferroviaria. Las lluvias de las últimas semanas han puesto de relieve que la situación exige una política efectiva de inversiones para que tanto la red de carreteras como las de trenes sean elementos que vertebren el territorio y que creen una red que sirva para impulsar el desarrollo. Es una tarea urgente que compete tanto al Gobierno central como a la Junta. Las infraestructuras que han dejado los temporales no son los que necesita una región con una enorme necesidad de crecimiento.