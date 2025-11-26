La crisis financiera de 2008 provocó, entre otros muchos efectos, un deterioro de las clases medias que 17 años después no se ha corregido. No hay datos que permitan adivinar un cambio de la situación, sino todo lo contrario. El fenómeno adquiere una relevancia social máxima si se tiene en cuenta que fue el proceso de formación de las clases medias a partir de mediados del siglo pasado el que consagró, en todo occidente, una época de bienestar y progreso sin precedentes en la historia. España y Andalucía no han sido excepciones en una situación que presenta perfiles cada vez más preocupantes. El reciente informe publicado por Cáritas y Foessa ha certificado el creciente deterioro de la cohesión social en España, con especial incidencia en las regiones, como Andalucía, que han estado tradicionalmente a la cola de los indicadores de renta y empleo. En esta problemática inciden dos factores que en los últimos años se han manifestado con una gran intensidad. Por un lado, la precarización de un mercado laboral en el que tener un puesto de trabajo no asegura ya el nivel de ingresos necesario para mantener una vida digna. Por otro lado, la distorsión que ha sufrido el sector inmobiliario es enorme. El encarecimiento de la vivienda ha hecho que el acceso a una residencia, tanto en propiedad como en alquiler, se haya hecho imposible para las economías modestas. Todo este conjunto de circunstancias ha provocado que la ratio de exclusión social en Andalucía se haya disparado en 2024 hasta el 23% cuando en 2018 estaba en el 19%. El deterioro de las clases medias tiene consecuencias sociales, económicas y políticas. Entre estas últimas, es fácil relacionar con esta situación el avance de los populismos extremistas en toda Europa y la extensión a España de este fenómeno. Una sociedad fuerte y articulada necesita de una amplia capa de población que tenga asegurados unos niveles adecuados de bienestar y seguridad. Lo contrario es apostar por una desestabilización llena de riesgos.