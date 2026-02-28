Día de Andalucía con aires de campaña

La celebración del Día de Andalucía llega este año envuelta en aires de campaña electoral. Es inevitable. Se trata de la última conmemoración del referéndum de iniciativa autonómica de 1980 de esta legislatura y los partidos se preparan para afrontar una cita electoral en la que todos se juegan mucho: el PP, su capacidad para mantener una mayoría absoluta que le permita seguir desarrollando un proyecto político propio; el PSOE, su propia razón de ser en una región en la que mantuvo la hegemonía electoral durante décadas y en la que hoy atraviesa una crisis de identidad; y Vox, su capacidad para condicionar la vida institucional en una región de la importancia económica y social de Andalucía. Pero quizás para que esas urgencias electorales no desvirtúen el sentido de lo que hoy se celebra convendría echar la vista atrás y ver lo mucho que se ha hecho desde que la autonomía vino a cambiar las bases sobre las que se sustentaba la gobernación de la región. La autonomía le ha hecho mucho bien a Andalucía. Es cierto que sigue habiendo problemas y que todavía se está lejos de alcanzar los niveles de renta o los indicadores medios de bienestar que existen en otras zonas del país. Pero el cambio en estas cuatro décadas largas ha sido exponencial. Primero porque entre 1982 y 2018 los gobiernos socialistas lograron cambiar unas infraestructuras y unos servicios públicos que estaban al nivel del tercer mundo gracias, en buena medida, a la utilización inteligente del dinero que llegaba de Europa. Desde 2019, el PP ha creado un marco fiscal y una política de incentivos que ha convertido Andalucía en un territorio atractivo para la inversión y para las empresas. La Andalucía de hoy puede considerarse el resultado del esfuerzo de muchos. Hay motivos para que los andaluces se sientan orgullosos del camino recorrido desde la conciencia de que todavía queda mucho por hacer. El Día de Andalucía, que es el de todos sus ciudadanos, constituye un buen momento para recordarlo.