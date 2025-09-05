Dudas en torno al Tratado sobre Gibraltar

Pese a que los gobiernos de España y Reino Unido se apresuraron el pasado 11 de junio a fijar para el próximo mes de enero la desaparición de la Verja que separa La Línea de la Concepción y Gibraltar, muy poco se sabe a estas alturas del Tratado internacional que debe dar paso a ese hecho histórico y, por consiguiente, a la integración de facto de la colonia británica en el espacio Schengen. El texto del “acuerdo político” presentado en aquella fecha hacía referencia a la libre circulación de personas y bienes entre el Peñón y los 27, en referencia a dos de los cuatro pilares del Tratado de Roma de 1957 que constituyen la base de la Europa que hoy conocemos, pero nada decía sobre la regulación futura de los otros dos en relación a Gibraltar: la libre circulación de capitales y de servicios. No parece que se trate de un olvido, más aún si tenemos en cuenta que la Roca sigue siendo considerada por España como un paraíso fiscal por su baja fiscalidad y la escasa transparencia de sus operaciones, por lo que la inexistencia de referencias a ese aspecto y al futuro de los servicios genera una enorme inquietud a este lado de la valla.

A ello se une una larga lista de asuntos clave sobre los que tampoco se ha adelantado nada, lo que hace que el optimismo de los negociadores se convierta en escepticismo para el resto. Ejemplos: el sistema de pensiones de los trabajadores transfronterizos y su cobertura social, el dumping fiscal, la obligada adaptación de la legislación llanita a las directivas medioambientales de la UE –léase, vertidos fecales al mar y emisiones atmosféricas contaminantes–, el ¿final? del contrabando de tabaco, el uso y control del puerto y del aeropuerto, la presencia policial y aduanera española... Y el control de entrada del personal y del material militar en un espacio con las puertas abiertas a la UE.

La cita mantenida en Londres el pasado miércoles por Pedro Sánchez y Keir Starmer tampoco ayudó a despejar las dudas. El lanzamiento de los fuegos artificiales deberá esperar.