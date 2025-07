Euforia en el PP

El Partido Popular sale del congreso celebrado el pasado fin de semana en Madrid con una sólida cohesión interna, un líder indiscutido con muchas posibilidades de convertirse en el próximo presidente del Gobierno de España y un proyecto político esbozado, pero al que, lógicamente, todavía le falta definición en aspectos esenciales. Una parte de ese ambiente de euforia que se respira en el PP tiene que ver con el propio desarrollo de un congreso que para Alberto Núñez Feijóo ha sido un paseo militar: ha podido conformar una dirección a su medida y la sombra que sobre él proyecta la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha visto muy atenuada. Pero sería poco realista ignorar que si el PP ve un camino despejado hacia el Palacio de la Moncloa es, más que por sus méritos, por lo fácil que se lo está poniendo un PSOE desarbolado, en profunda crisis de identidad motivada por los casos de presunta corrupción que lo acosan y en el que cada decisión que se adopta empeora la anterior. El congreso del PP fue una fiesta y el Comité Federal del PSOE un funeral, un espejo que refleja con nitidez la situación de la política española. Feijóo tuvo la habilidad de combinar una dirección dura para tiempos de inevitable confrontación, puesta en manos del halcón Miguel Tellado, con la formulación de un mensaje centrado a la búsqueda de los muchos cientos de miles de votantes decepcionados con el PSOE y todavía más con Pedro Sánchez. Sin embargo, no todo va a ser un camino de rosas para el candidato del PP. Vox sigue siendo el fantasma que se pasea por la sede de la calle de Génova y que antes o después se hará presente. Gestionar esta circunstancia no va a ser fácil y va a condicionar el horizonte electoral de los populares. Feijóo acierta al no establecer inútiles cordones sanitarios al tercer partido del país o con las formaciones nacionalistas, pero ello no oculta que en la política de alianzas el PP tiene su talón de Aquiles.