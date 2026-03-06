Explicaciones en el Congreso ante la crisis de Irán

Ni una crisis internacional de la envergadura de la provocada por la guerra de Irán hace que el presidente del Gobierno de España acuda al Parlamento a dar cuentas de la postura adoptada por nuestro país y propiciar un debate en el que se fijen las posiciones de los diferentes grupos. Ello a pesar de que España se ha visto afectada directamente tras la decisión de Pedro Sánchez de negar el uso de las bases de Rota y Morón a la fuerza aérea estadounidense y de la dura respuesta de Donald Trump amenazando con un bloqueo comercial. Tampoco el hecho de que una fragata española vaya a participar en el dispositivo de defensa de Chipre o la presencia de militares españoles en el Líbano y Turquía parecen ser motivos suficientes para que el Ejecutivo se explique en el Parlamento. El hecho de que el único pronunciamiento oficial del presidente sobre el conflicto haya sido a través de una comparecencia televisada desde el Palacio de la Moncloa, sin periodistas que pudieran hacer preguntas, es suficientemente elocuente de la actitud de Pedro Sánchez de eludir su obligación de dar explicaciones sobre una situación de enorme gravedad en la que se ven comprometidos intereses de España. Lo que está ocurriendo en torno al conflicto de Irán confirma la estrategia política del Gobierno, proclamada por el propio presidente, de actuar al margen del Congreso, una vez comprobada la pérdida de apoyos suficientes para garantizarse mayorías. Fruto de esta estrategia es el abuso de los decretos leyes o el reiterado incumplimiento de la exigencia constitucional de tramitar todos los años unos Presupuestos del Estado. La falta de debate en el Parlamento se sustituye por un continuo ruido en declaraciones públicas y redes sociales que en nada contribuyen a ordenar un debate útil para los ciudadanos. El Parlamento es el foro que consagra la Constitución para que en situaciones complicadas, y la guerra de Irán lo es en grado máximo, España clarifique las posturas con las que se presenta ante la comunidad internacional.