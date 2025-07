El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha reiterado en las últimas semanas la necesidad de establecer un frente común de las comunidades autónomas afectadas por el compromiso del Gobierno de establecer un sistema de financiación privilegiada para Cataluña, para lo que ya ha dado algunos pasos. El planteamiento de Moreno es una oferta para que las dos comunidades del PSOE afectadas por la medida, Castilla-La Mancha y Asturias, se unan en la denuncia de la ruptura del régimen común de financiación a las que están gobernadas por el PP. Las otras dos autonomías en las que los socialistas tienen el poder, Cataluña y Navarra, quedan fuera por razones obvias. Tanto el presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, como el asturiano, Adrián Barbón, han expresado en público su rechazo al cupo catalán y no han ahorrado críticas al Gobierno de Pedro Sánchez por poner en marcha un mecanismo que rompe el principio de solidaridad entre los españoles y los criterios de cohesión territorial. Pero, aunque haya una coincidencia básica de criterios entre los mandatarios de las dos comunidades socialistas afectadas y las once que gobierna el PP, puede darse por descartado que haya una escenificación conjunta de ese rechazo. Todo parece indicar que cada uno irá por su lado: no están los tiempos para mostrar unidad de acción, aunque se trate de un tema tan grave como el de la ruptura del modelo de financiación. Si esta premisa termina confirmándose, se demostrará que la política se pone una vez más por encima de los intereses de los ciudadanos. Lo que se juega el conjunto de España con el establecimiento en Cataluña de un modelo como el que funciona en las comunidades forales es demasiado grave para que prevalezcan las siglas sobre los principios. La propuesta de Juanma Moreno es una buena idea, pero pone a prueba las costuras del sistema político en un panorama dominado por la convulsión permanente.