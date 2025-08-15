El Gobierno de Trump desmantela la ciencia

La ciencia está sufriendo en Estados Unidos el acoso del Gobierno con la segunda llegada a la Casa Blanca de Donald Trump. La estructura científica estadounidense, que desde el primer tercio del siglo XX ha sido la vanguardia del mundo, se encuentra en un insólito proceso de derribo por obra de unos administradores cuyas últimas decisiones en la materia son impropias de un país que ha formado en sus universidades a casi 300 premios Nobel. Las consecuencias son imprevisibles. Los fondos destinados a la investigación están a la baja y las presiones a las universidades van al alza, una situación que está provocando la diáspora de un gran número de científicos a la Unión Europea, Japón y China, generosos en la presentación de urgentes partidas millonarias para atraer el talento estadounidense. La paradoja es colosal: la Administración estadounidense ha decidido interrumpir la financiación de una veintena de investigaciones que están buscando ampliar las posibilidades terapéuticas de los medicamentos basados en la tecnología del ARN mensajero. Esta herramienta farmacológica, promovida durante el anterior Gobierno de Trump para prevenir los contagios al inicio de la pandemia, ha servido para refrendar el prestigio del sistema científico estadounidense y, sobre todo, ha proporcionado unos cuantiosos beneficios a las empresas que contribuyeron a desarrollar la novedosa vacuna. La ciencia es también una notable fuente de riqueza. El panorama es no obstante desalentador aunque poco sorprendente, dada la figura del secretario de Salud del Gobierno, Robert Kennedy, un conocido activista contrario a las vacunas y un inquietante propagador de curas y remedios opuestos a los consensos científicos elementales. Hay senadores republicanos que están empezando a sentir las presiones del sector empresarial vinculado a la investigación, las únicas presiones que pueden hacer revertir el insólito desmantelamiento en marcha de la ciencia en Estados Unidos.