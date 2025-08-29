La gran jubilación

Alo largo de los próximos 10 años se jubilarán en España 3,5 millones de trabajadores, es el grueso de los baby boomers que se incorporaron al mercado laboral a lo largo de la década de los años ochenta y noventa. Esta gran jubilación supondrá un reto para el sistema de pensiones, pero además tensionará el empleo en tres sectores básicos, el de la sanidad, el de la administración pública y el educativo. Se calcula, por ejemplo, que en el sector sanitario se va a generar un déficit de 107.311 empleos, que afectará no sólo a los médicos, sino a muchos puestos de trabajo de Formación Profesional. De hecho, en términos generales se espera que el 80% de los empleos que se generen corresponderán a los relevos. España necesitará a más profesionales en sanidad y en educación como consecuencia de estas jubilaciones. A las administraciones públicas les pasará algo parecido, pero está por ver que mantengan los niveles actuales de empleo, que sin duda está sobredimensionado. Ninguna institución pública se ha planteado un recorte de sus plantillas como consecuencia de los avances tecnológicos, que han convertido en obsoletos muchos puestos en la administración. Según los datos del Ministerio de Trabajo, la profesión más afectada por las jubilaciones es la del sector de reparación de objetos domésticos, ya que el 23% de estos trabajadores tiene más de 60 años. Hasta ahora España ha sorteado los problemas del mercado laboral con la inmigración, hasta tal punto que la mayor parte de los nuevos incorporados proviene de países de fuera de la Unión Europea. Pero en los próximos años se necesitarán empleos cualificados, que de momento la inmigración no está cubriendo. Es necesario que quienes diseñan los estudios universitarios y, en especial, la Formación Profesional, tengan en cuenta el vacío que se va a producir. En este sentido cobra mucha importancia la Formación Profesional Dual, que se va a convertir en la principal fuente de nuevos trabajadores.