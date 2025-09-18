Presupuestos mirando a las urnas

El Gobierno mantiene aún el compromiso de presentar este año en el Congreso un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026, aunque no hay elementos en el horizonte que permitan adivinar que tiene más posibilidades de aprobarlo que los correspondientes a 2024 y 2025, que ni tan siquiera llegaron a ser formulados. Como hay que descartar que Pedro Sánchez de pronto haya caído en la cuenta de que presentar Presupuestos es una obligación constitucional que ha sido ignorada en todo lo que llevamos de legislatura, es pertinente preguntarse si las cuentas de 2026, que posiblemente nunca lleguen a aprobarse, van a ser el inicio de una campaña electoral que ya se dibuja en el horizonte. Para preparar el terreno, el Gobierno elevó en la última reunión del Consejo de Ministros la previsión de crecimiento del PIB para este año hasta el 2,7% y presentó un plan de vivienda con un tufo eminentemente electoral. El Gobierno juega la baza de los Presupuestos porque sabe que si finalmente sus socios no le dan los apoyos necesarios puede dar por rota la inestable mayoría parlamentaria con la que aguanta desde 2023 y presentarse ante la opinión pública como la víctima de un nuevo chantaje nacionalista a la que, esta vez, no habría cedido. Al margen de las consideraciones de táctica política, si finalmente el proyecto de Presupuestos ve la luz, será interesante ver hasta qué punto el presidente Sánchez se compromete en cuestiones de tanta trascendencia como el aumento del gasto de defensa o qué importancia concede a solucionar la situación de caos en la que se ha sumido la red ferroviaria española, por citar solo dos aspectos de una larga lista. También servirá para comprobar las prioridades de inversión en un momento en el que España puede presumir de contar con unos datos macroeconómicos que la colocan en una situación comparativamente mejor que sus principales socios de la UE. Habrá que analizar el Presupuesto mirando a las urnas.