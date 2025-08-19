Sin Presupuestos y sin pistas de ellos

Más allá de las declaraciones voluntaristas de Pedro Sánchez, en las que insistió ayer su ministra de Hacienda desde Rota, no hay indicios que muestren que el Gobierno central esté preparando el proyecto de Presupuestos Generales de 2026. Para estas fechas, mediados agosto, el Ejecutivo tendría que haber enviado el techo de gasto al Congreso, que es el cálculo de hasta dónde llegará el gasto no financiero del ejercicio. Después tendría que haber aprobado la senda de estabilidad financiera, que indica cuál será el déficit y la deuda a medio plazo, y para lo que es necesario lograr una mayoría simple en el Congreso. Si el Gobierno no da este paso, es sencillamente porque carece de acuerdo para ello; ningún grupo se compromete con la senda si no es para, después, negociar y sacar adelante la ley de Presupuestos. La vicepresidenta María Jesús Montero, responsable de la elaboración de las cuentas, aseguró en Rota que habrá ley, pero uno de sus aliados parlamentarios, ERC, se apresuró a desmentirla. Bastaron unas pocas horas para que el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, aclarase que se está “a años luz” de un acuerdo, a la vez que criticó a Montero por llevar ocho años con un modelo de financiación autonómica que está caducado. Sin Esquerra ni Junts, no hay Presupuestos, los dos partidos aliados de Pedro Sánchez han pasado toda la legislatura sin comprometerse con unas cuentas, aunque eso no le ha impedido arrancar graves concesiones al Gobierno. Ahora Podemos tampoco parece dispuesto a ello. Ante tal situación, entendemos que Sánchez debe o convocar elecciones generales o enviar la senda de estabilidad al Congreso, para que sea éste el que se pronuncie sobre la continuidad de la legislatura. Sobre este Gobierno pesa, además, la anormalidad de no haber presentado el Presupuesto anterior ante el Congreso, a pesar de que es una obligación constitucional.