España y Andalucía registraron en el segundo trimestre de este año un nuevo récord de población con 49,3 y casi 8,7 millones respectivamente, según los datos que ha publicado esta semana el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los nuevos máximos históricos de la serie se deben a la llegada de extranjeros, sobre todo de origen extracomunitario. En la autonomía andaluza, Marruecos, Colombia y Venezuela fueron los principales países de procedencia en estos últimos tres meses. El total de residentes en la región nacidos fuera de las fronteras nacionales se situó a 1 de julio en más de 914.000 y en España sobrepasan ya los 7 millones de habitantes. Su presencia en el mercado laboral resulta más que notable. Solo el mes pasado, el 23% de las contrataciones del país se firmaron con trabajadores foráneos. En el ejemplo andaluz, el porcentaje fue inferior, pero superó el 14% de un total de 376.000 acuerdos suscritos. Ésta es la realidad en la que se mueven España y Andalucía desde hace años y que en estos momentos es más necesario que nunca resaltar. Mantener un mínimo crecimiento demográfico resulta prácticamente imposible sin la aportación de los inmigrantes. Y, por tanto, sin ellos tampoco se pueden concebir las mejoras en las distintas variables macroeconómicas que se contabilizan, con sectores como el de Servicios o la agricultura, cuya viabilidad pasa obligatoriamente por esta presencia. Un mensaje importante en el que hay que insistir para que cale en la ciudadanía. La inmigración como enemigo es la bandera que enarbolan los populismos que campan con éxito por España, por otros países europeos y que alcanza su máxima expresión en los Estados Unidos de Trump. Aunque no implica colocarse una venda para ignorar los problemas de convivencia que se pueden generar, si no se consigue la integración plena de la nueva población.