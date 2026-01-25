Recuperar la confianza

Trancurrida una semana desde la tragedia ferroviaria de Adamuz, que ha costado la vida a 45 personas, la prioridad del Gobierno debe ser ofrecer cuanto antes a la ciudadanía una explicación cierta de las causas que motivaron al accidente y la de la Justicia avanzar en la investigación de los hechos para depurar las responsabilidades en las que se haya podido incurrir e indemnizar a las víctimas. Pero tan urgente como lo anterior es poner en marcha medidas tendentes a que los ciudadanos recuperen su confianza en la seguridad del transporte ferroviario. Esa confianza está hoy rota debido sobre todo a las muchas incógnitas y las pocas certezas que existen sobre la catástrofe ocurrida el pasado domingo, aunque empieza a abrirse paso la teoría de que el origen estuvo en un fallo de construcción o de conservación en la infraestructura. La red de alta velocidad en España ha estado sometida en los últimos años a problemas de inversión y de gestión que provocaron una lamentable pérdida en la calidad del servicio, con retrasos y cancelaciones más que frecuentes. Pero la seguridad se mantenía como una característica incuestionada. Tras Adamuz se hace necesario que se pongan en conocimiento de los usuarios tanto la investigación de las razones del accidente como de las acciones que se van a poner en marcha para blindar la seguridad. La red de alta velocidad se ha convertido en España en los últimos años en uno de los elementos claves de la vertebración del país. Así debe seguir siendo. Para ello el ferrocarril de alta velocidad debe ser percibido como un transporte fiable y seguro. Las numerosas denuncias que se vienen conociendo en los últimos días sobre posibles deficiencias en las vías han creado una situación de alarma que es necesario disipar con información clara.