Responsabilidad política y crisis sanitaria

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha prescindido de Rocío Hernández como consejera de Salud para salvar la crisis política provocada por los errores de gestión en el cribado de cáncer de mama. Lo de menos es si esta salida responde a un movimiento de la propia consejera o, como parece más probable por las circunstancias que lo han rodeado, ha sido inducido por el propio presidente. Lo trascendente es que se asumen y se depuran responsabilidades políticas por un caso que ha escandalizado a una parte importante de la opinión pública, ha sido seguido con enorme interés fuera de Andalucía y se ha convertido, de hecho, en el principal escollo que tiene que salvar el Gobierno de Moreno en la legislatura de la mayoría absoluta, cuando esta toca a su fin y las elecciones asoman en el horizonte. El relevo al frente de la Consejería y la puesta en marcha de un plan de actuación urgente para que en un plazo menor de dos meses se resuelva el proceso de revisión e información a las mujeres afectadas, debería de haber sido suficiente para encauzar la convulsión que se ha provocado. Sin embargo, los errores del cribado han servido para azuzar la bronca entre los partidos, que en la sesión de control al Ejecutivo celebrada ayer en el Parlamento de Andalucía demostraron el bajo nivel en el que se desenvuelve el debate político. Por momentos dio la impresión de que importaba más la bronca por la bronca que la situación de las mujeres víctimas de los errores de la Consejería. En este ambiente de crispación va ser también complicado taponar los fallos de gestión en la sanidad andaluza que este caso ha revelado y que, a juzgar por lo que se sabe hasta ahora, habían sido minusvalorados, cuando no ignorados, por sus máximos responsables. Es todavía mucho lo que queda por aclarar de este desgraciado asunto y muchas las explicaciones que hay que dar al conjunto de los andaluces. Y se tendrá que trabajar muy duro para recuperar el clima de confianza en programas que, como los cribados de cáncer, ayudan a salvar muchas vidas.