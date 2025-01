El Rey y el fantasma de Franco

Acierta el Rey en su decisión de no estar presente en el acto convocado para hoy por el presidente del Gobierno con el que va a empezar a conmemorar el medio siglo transcurrido desde la muerte del general Franco. Más allá de que sea cierto que Felipe VI tenía comprometida la fecha del 8 de enero para la presentación de cartas credenciales de varios embajadores, su asistencia hubiera resultado contraproducente. En primer lugar, porque el acto está rodeado de una considerable polémica y está alejado de cualquier tipo de consenso entre las fuerzas políticas mayoritarias. El Jefe del Estado debe mantenerse alejado de estas controversias que comprometerían su deber de neutralidad. Pero siendo esto importante, lo más grave es que tras el anuncio de Pedro Sánchez de que a lo largo de 2025 va a celebrar con un centenar de actos, bajo la etiqueta de la “recuperación de las libertades”, el fallecimiento del dictador, se esconde un evidente afán manipulador y sectario que no se puede obviar. Una vez más, es casi una constante desde que llegó al poder en 2018, Sánchez agita el fantasma de Franco como maniobra de distracción política y para ahondar el muro con el que quiere dividir a los españoles. Es cierto que 1975 fue un año crucial para la configuración de lo que iba a ser la España de la Transición y de la consolidación de la democracia. Pero no lo fue porque el anciano general muriera en una cama del hospital de La Paz tras una agonía larga y cruel, sino porque ese año –por voluntad de Franco– el entonces príncipe Juan Carlos se convirtió en Rey y, en apenas tres años, logró dotar al país de un Parlamento elegido por los ciudadanos y de una Constitución que todavía hoy rige nuestra vida en común. No es este el momento, pues, de volver a tirarse a la cabeza la figura de Franco, que debería estar ya para siempre confinado en el terreno de los estudios históricos.