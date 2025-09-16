La saturación eléctrica, un grave riesgo para Andalucía

La falta de inversiones en las redes eléctricas de transporte y de distribución ha provocado en gran parte de España un contexto de saturación que tiene copadas las conexiones a los nodos eléctricos. En Andalucía este relevante problema es aún más importante, pues supera en diez puntos la media española: el 92,8% de los nodos ubicados en Andalucía está ocupado. Tan grave es la situación que dos provincias, Almería y Málaga, no pueden atender más demanda eléctrica, según el mapa de capacidad eléctrica que publicó Endesa la semana pasada. Otro dato que revela el calado del problema es que la mitad de las solicitudes de conexión eléctrica que se tramitan en Andalucía ante e-distribución es rechazada. Esto supone que se impida el desarrollo de proyectos industriales, centros de datos o promociones urbanísticas. No sólo está diagnosticado el problema, sino también la solución. Tanto el sector eléctrico como la Administración andaluza coinciden en que la principal manera de dejar atrás este embudo al desarrollo es invertir en redes eléctricas. En la de transporte la competente es Red Eléctrica. El Gobierno dio una señal positiva al anunciar el viernes que invertirá 13.500 millones de euros hasta 2030 en toda España. En la red de distribución, la inversión deben hacerla los principales operadores privados. Endesa tiene previsto invertir en Andalucía en los próximos tres años unos 1.500 millones de euros. Pero hay dos problemas: por ley, el gasto en infraestructuras de redes eléctricas está limitado al 0,13% del PIB, un tope que estaba pensado para un crecimiento vegetativo de la demanda, no para el incremento exponencial que requiere electrificación de la economía. Y, en segundo lugar, la retribución que plantea el Gobierno a las eléctricas para sus inversiones es del 6,36%, muy alejada de la expectativa del sector, que reclama un 7,5%, que es la que existe en el entorno europeo. Andalucía se juega su desarrollo económico, porque ya está frenando proyectos. Y si no se invierte en redes eléctricas con decisión y pronto, el crecimiento actual estará en grave riesgo.