Alejada por enésima vez la sombra de una moción de censura, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se afana estos días por recomponer con los escombros de la legislatura una mínima estabilidad parlamentaria que le permita vivaquear en La Moncloa a la espera de que los meses vayan amortiguando el efecto de los diversos casos judiciales que lo rodean y que la división en la derecha entre el PP y Vox le den una mínima baza electoral. A este objetivo responde la aparición de Sánchez en varios medios de comunicación catalanes en un intento no ocultado por recoser las relaciones con Junts y Esquerra Republicana. Lo ha hecho Sánchez con la técnica que es marca de su presidencia desde el inicio: desplegando una alfombra de concesiones al soberanismo catalán que colme sus aspiraciones, a pesar de que sabe que no contará con el respaldo necesario para sacar adelante los Presupuestos Generales para 2026 que todavía asegura que presentará. Con el partido de Puigdemont multiplica los gestos para congraciarse en forma de “cumplimiento de acuerdos pendientes” de todo tipo, mientras que con el de Junqueras se centra en el nuevo modelo de financiación que debe dar a Cataluña un trato privilegiado con respecto al resto de las comunidades del régimen general. Todo vale con tal de prolongar una legislatura tan agrietada que parece a punto de derrumbe inminente. Con estas concesiones y con la táctica de dejar pasar el tiempo, Sánchez parece que tiene asegurada por ahora su permanencia en el poder por la sencilla razón de que no hay enfrente una mayoría suficiente para derribarlo. Todos los intentos que ha hecho el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para conseguir el apoyo de Junts o PNV a una moción de censura que desalojara a Sánchez se han saldado con un fracaso. El último ha sido el de ablandar a Puigdemont a través de la patronal catalana Foment, con la que el político fugado mantiene relaciones fluidas. Todo ello en medio de una confusión política que adquiere caracteres alarmantes.