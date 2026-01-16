“El trato” del turismo con Andalucía

Andalucía ingresó en 2025 más de 30.000 millones gracias al turismo. El sector ya ocupa a unos 530.000 trabajadores. Los datos definitivos se oficializarán la próxima semana con ocasión de Fitur, la feria turística internacional más importante de España, que reunirá en Madrid a más de 10.000 empresas y 161 países participantes. La Junta invertirá 4,4 millones en el evento, una cita anual en la que, en palabras del consejero Arturo Bernal, la comunidad cuenta al mundo “quiénes somos y hacia dónde vamos”. Y la propuesta para esta edición resulta novedosa y, sin duda, original, porque no se dirige a ensalzar las condiciones del destino para atraer a los visitantes sino que busca su complicidad con los andaluces que los recibirán. A nadie escapa que el turismo es fundamental para el desarrollo económico de la región –supone un 12% aproximadamente de su PIB–, pero la llegada de más de 36 millones de viajeros también provoca un fuerte impacto social. Basta con recordar el fenómeno de la vivienda turística, su incidencia negativa en los precios y la reducción de la oferta de alquiler de larga duración, sobre todo en las grandes ciudades. Pero también repercute en la propia convivencia. De ahí que la campaña publicitaria de este año proponga la firma de un “trato” entre vecinos y turistas que respete el modo de vida y las costumbres locales, incluida “la siesta”, como recalca el ingenioso anuncio. Los continuos récords que se pulverizan en el sector no pueden camuflar los desafíos que deben afrontarse en el futuro. No sólo el que exige la necesaria digitalización de las empresas, que en un 98% conforman pymes y minipymes, sino también el referido a la sostenibilidad. Andalucía llega con un mensaje claro a su examen en Fitur. El resto de datos continúa jugando a su favor. Basta con mirar el informe publicado esta misma semana en el que se constata que la inversión hotelera en la comunidad sobrepasó los 808 millones de euros, con un aumento del 46% respecto a 2024. Esa es su realidad.