Vivimos en una España con un problema de fragmentación social que no tiene precedentes en nuestra historia reciente. La exclusión social de los más jóvenes se ha duplicado desde el estallido de la crisis financiera de 2008 y afecta a un colectivo que se puede cifrar en 2,5 millones de personas menores de 30. Esta situación se ve agravada por la carestía de la vivienda y la trampa en la que se ha convertido el alquiler. Amplias capas de la población, pero sobre todo los más jóvenes, tienen vetado el acceso a una residencia digna. Las remuneraciones de ese colectivo, en un mercado de trabajo fuertemente precarizado, llega a ser hasta un 30% más bajo que los de las generaciones anteriores. Este es, a grandes rasgos, el panorama que traza el informe hecho público el miércoles por Cáritas, la organización de la Iglesia Católica más en contacto con el mundo de la pobreza y cuyos periódicos estudios se han convertido en la referencia para dibujar la realidad social de España. Este informe, cuyos resultados han despertado una lógica alarma, sostiene que los nacidos entre 1996 y 2007 son “los grandes perdedores del modelo económico actual”. Se trata de un modelo que se ha caracterizado por un cada vez mayor foso económico y de calidad de vida entre la minoría que ha logrado grandes niveles de riqueza y la inmensa mayoría que ha visto cómo empeoraban sus condiciones. En definitiva, en las últimas dos décadas se ha asistido a la voladura de la sociedad de clases medias sobre las que se había sustentado el modelo de progreso económico y social que marcó la segunda mitad del siglo XX. No es un fenómeno español. De hecho, en esta cada vez mayor desigualdad está el origen del auge del populismo ultra en todo Occidente. Pero en España adquiere caracteres especiales porque es la otra cara de una coyuntura económica que se quiere vender como un triunfo del Gobierno. Se vuelve a evidenciar que una cosa es la macroeconomía y otra la vida de la gente.