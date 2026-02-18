Vuelta a Grazalema

La mayor parte de los vecinos de la localidad gaditana de Grazalema han podido ya volver a sus casas, dos semanas después de que el pueblo fuera desalojado por la violencia del temporal de lluvias que lo azotó durante semanas y de que los técnicos apreciasen que las inundaciones de viviendas y el riesgo de deslizamiento de tierras comprometían la seguridad de sus habitantes. Lo sucedido en Grazalema deja varias enseñanzas que serán muy aprovechables en el futuro. En primer lugar, señala el nivel de competencia y preparación de los servicios destinados a gestionar emergencias en Andalucía. La evacuación completa de una población de casi dos mil habitantes es una complicada operación logística que se realizó en un tiempo récord y con una efectividad encomiable. En segundo lugar, hay que resaltar el buen funcionamiento de la red de asistencia que se movilizó en municipios de la comarca, principalmente en Ronda y Zahara de la Sierra, que pusieron a disposición de los desplazados hospedajes, comida, escuelas para los niños y sobre todo el calor humano de la solidaridad de sus vecinos. Pero hay también una tercera enseñanza que habrá que tener muy en cuenta. Grazalema ha demostrado la incidencia en zonas especialmente sensibles de fenómenos meteorológicos extremos que son cada vez más frecuentes. Todos los modelos de previsión y la propia concatenación de hechos señalan que los episodios de fuertes lluvias o de sequías prolongadas se van a producir con regularidad y van a afectar a las condiciones de vida de las personas. El tren de borrascas que hemos padecido en Andalucía durante todo el mes de enero y la primera mitad de febrero ha puesto a prueba la capacidad de respuesta a una seria emergencia por parte de la Junta, pero también ha dejado en evidencia la debilidad de unas infraestructuras que no están preparadas para situaciones tan desmesuradas. Grazalema ha sido una dura prueba superada, pero no se puede olvidar que llegarán otras igual de complejas o incluso más.