Y ahora, ¿dónde invertimos los ahorros?

Basta realizar una breve visita por internet para verte acosado por un sinfín de anuncios que invitan a "invertir como…" por tal o cual presentador famoso de la televisión; nos muestran como un fulanito "se hizo rico invirtiendo" en alguna de las grandes tecnológicas; o nos enseñan "el cochazo que conduce" otro famoso de turno para posteriormente contarnos que lo consiguió gracias a unas inversiones determinadas.

Disfrazados de noticias reales, estos anzuelos buscan pescar en el río revuelto que hoy es nuestra sociedad, frustrada porque las buenas noticias que se esperaban tras la pandemia no terminan de llegar. Los depósitos tan del gusto de los ahorradores ya no suponen una opción segura para ensanchar nuestro dinero, así que hay que buscar alternativas en las que invertir esos ahorros y conseguir que la inflación tan disparada no vaya reduciendo nuestras reservas hasta dejarlas en los huesos.

El Premio Nobel de Economía en 2002, Daniel Kahneman (que no era economista, sino psicólogo), y uno de los padres fundadores de la conocida como finanzas conductuales, nos habla de todos aquellos sesgos que nos llevan a tomar decisiones sobre nuestra economía que no están necesariamente regidas por lo razonable.

"Una ley general del mínimo esfuerzo rige en la actividad tanto cognitiva como física. La ley establece que, si hay varias formas de lograr el mismo objetivo, el individuo gravitará finalmente hacia la pauta de acción menos exigente", nos dice Kahneman, lo que quiere decir que siempre iremos a las soluciones más fáciles, aunque no sean las más adecuadas. Sólo así podría entenderse que ciudadanos emprendedores, ahorradores, trabajadores… y de cualquier estatus social, muerdan el anzuelo de los beneficios rápidos y entren alegremente en plataformas on line en las que acaban perdiendo de media el 80% de lo invertido.

Y no es que la inversión a través de brokers on line esté prohibida, o sea, de antemano, perniciosa. Pero lo que está claro es que cada vez más ciudadanos se ven involucrados en un callejón sin salida por haber invertido unos ahorros a través de una de estas plataformas, haber ganado supuestamente un dinero fácil, haber accedido a financiación para seguir invirtiendo y seguir ganando hasta que se produce un punto de inflexión en el que nos damos cuenta de que el rey estaba desnudo, descubrimos que se ha perdido todo lo invertido y, en el peor de los casos, que hemos contraído deudas con entidades bancarias o amigos, para atender ese sueño de ganancia.

En la maraña digital se pueden encontrar plataformas que, directamente, están ubicadas en paraísos fiscales. Si la inversión se ha realizado en este tipo de bróker sin supervisión alguna, la tarea de tratar de recuperar parte de la inversión resulta especialmente complicada. Más fácil resultará en el caso de los brokers on line, sometidos al control de los reguladores financieros europeos. Eso sí, si la mayoría de ellos establecen su sede en Chipre para operar desde allí en toda la Unión Europea, no es por la tradición financiera de la isla mediterránea, sino por la búsqueda un régimen fiscal muy ventajoso, donde están sometidos a un impuesto de sociedades del 12,5% y las ganancias relacionadas con operaciones Forex, excepto las procedentes de operaciones en divisa extranjera y derivados relacionados, están exentas. Esto y el estar radicada en la Unión Europea, con la seguridad jurídica que ello le da, hace que Chipre sea una base indiscutible de muchos de los brokers más potentes del mundo y su regulador, la CySEC, debe velar para que las numerosas entidades que se han instalado allí cumplan con los requisitos de la ESMA y la Mifid europeas. No obstante, los consumidores españoles que se sientan perjudicados por estas entidades podrán ejercitar las correspondientes acciones judiciales ante los tribunales españoles.

Por todo esto tenemos que recordar que No es oro todo lo que reluce y que Nadie da duros a pesetas…Las advertencias de nuestro refranero con muchas y variadas para hacernos entender que el dinero fácil, no crece en los árboles y que, si alguien nos promete la Luna, mejor mantenernos con los pies en la tierra. Todo lo demás, puede poner en peligro la estabilidad financiera de nuestra familia, atesorada durante toda una vida.