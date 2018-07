Condena por no informar a una paciente del riesgo de una operación

El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Cádiz ha condenado a la que fuera aseguradora del SAS hasta marzo de 2017, la multinacional Zúrich Insurance PLC, a indemnizar por daños y perjuicios a la familia de una mujer gaditana que falleció en el quirófano sin ser informada previamente del riesgo de la intervención a la que se sometía. El caso ha sido defendido por los servicios jurídicos de la Asociación El Defensor del Paciente en Cádiz, concretamente por la abogada María Jesús Villalpando Sedeño.

Según informó ayer esta asociación, los hechos ocurrieron en el Hospital Puerta del Mar el 7 de junio de 2016, cuando la paciente, de 62 años, fue sometida a la extirpación de un riñón tras serle diagnosticado un cáncer que afectaba a dicho órgano, además de una trombosis tumoral de la vena cava inferior.

El consentimiento informado sólo recogía los riesgos derivados de la herida quirúrgica

"Esta afectación de la vena suponía un plus de riesgo añadido a la intervención quirúrgica, en tanto podía producirse un embolismo pulmonar masivo, y con ello la muerte de la paciente, como así ocurrió", indicaron desde el Defensor del Paciente, añadiendo que "dicho embolismo pulmonar fue provocado por la migración del trombo de la vena cava al pulmón en el transcurso de la intervención".

La paciente firmó el documento de consentimiento informado, pero se trataba de "un documento estandarizado, donde no se reflejaba algo tan importante como era dicho riesgo de tromboembolismo", aseguraban desde la asociación.

La sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, señala que la paciente conocía su diagnóstico y la intervención a la que iba a someterse, pero "lo que no consta, sin embargo, en ninguno de los documentos que examinamos es el riesgo de sufrir en el curso de la intervención un embolismo pulmonar masivo por desplazamiento del trombo existente en la vena cava inferior. No podemos olvidar que la señora no sólo presentaba un carcinoma renal, sino también un trombo en la vena cava, lo que hacía exigible que fuera informada de los riesgos que ello comportaba durante la operación". Pero, según la propia sentencia, "los riesgos descritos en el consentimiento informado vienen referidos únicamente a los derivados de la herida quirúrgica sin aludir en ningún momento a la posibilidad de que el trombo migrara hacia los pulmones con el consiguiente riesgo de muerte, tratándose de un documento que, por lo genérico, no es suficiente para entender probado que se cumplió con la obligación de información a la paciente en los términos exigidos legalmente".

En este sentido, la sentencia detalla que "el consentimiento informado debe prestarse de forma personalizada, atendiendo a las circunstancias singulares del paciente, de forma que carece de eficacia el prestado mediante formularios tipo o modelos genéricos, como el que aquí nos ocupa, muy especial si no son adecuados a a las condiciones específicas del paciente".

Hace referencia también a los testimonios de los facultativos que atendieron a la paciente los días previos a la intervención, que "no permiten concluir que la señora fuera informada verbalmente del riesgo que venimos examinando".

Respecto a la actuación de los médicos durante la operación, la sentencia recoge que "no cabe sostener la existencia de mala praxis en el abordaje quirúrgico y en la técnica seguida, lo que impide concluir que el desgraciado fallecimiento fuera imputable a culpa o negligencia en la actuación desplegada por los facultativos que practicaron la intervención".

La abogada que ha defendido este caso, María Jesús Villalpando, destacó ayer que el derecho que tienen los pacientes de estar bien informados ante una intervención quirúrgica es algo "fundamental", porque "en virtud de que tengan una información detallada, pueden tomar una decisión sobre su salud".