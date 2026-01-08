Casi 40 bares y restaurantes participan en la VI Ruta de la Galera y el Mosto de Chipiona, el primer gran evento gastronómico del año

En el sur se sabe disfrutar como en pocos sitios del mundo. Por ello, no es de extrañar que ciudadanos de otros países pasen las vacaciones, largas estancias o incluso muchos años de su vida aquí. Recién finalizadas las fiestas navideñas, en el pueblo más feliz de España ya celebran el primer gran evento gastronómico del año y, probablemente, el más puntero de todo el invierno. Y es que en Chipiona se disfruta de muchas formas diferentes, pero una de ellas es en torno a una mesa.

Este viernes, 9 de enero, arranca la VI Ruta de la Galera y el Mosto de Chipiona. Con esta cita, Chipiona vuelve a ofrecer y promocionar un producto estrella de nuestros mares: la galera que en esas fechas están llenitas de coral. Por otro lado, el mosto elaborado por los bodegueros de la tierra. La del 2026 es la sexta edición, consolidándose como una de los eventos gastronómicos más relevantes de la localidad, mediante la cual, combaten la estacionalidad en una fecha en la que Chipiona tiene mucho que ofrecer, más allá del verano.

La Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Chipiona, ha distribuido un cartel anunciador de esta ruta con un código QR a través del que se puede conocer la ubicación en el mapa de la localidad de cada uno de los establecimientos participantes. Más de una treintena de estos ya han confirmado dicha participación.

Cartel de la VI Ruta de la Galera y el Mosto de Chipiona.

Bares que participan en la VI Ruta de la Galera y el Mosto de Chipiona

En estos momentos, está confirmada la participación de los siguientes establecimientos: