Casi 40 bares y restaurantes participan en la VI Ruta de la Galera y el Mosto de Chipiona, el primer gran evento gastronómico del año

El viernes 9 de enero arranca uno de los eventos gastronómicos más punteros del invierno en la provincia de Cádiz

Bar Paquito, Premio Ciudad de Chipiona: "Comida de 10, pescado fresco de la bahía, vinos de Chipiona y trato excelente"

Taberna Chispín, en Chipiona.

En el sur se sabe disfrutar como en pocos sitios del mundo. Por ello, no es de extrañar que ciudadanos de otros países pasen las vacaciones, largas estancias o incluso muchos años de su vida aquí. Recién finalizadas las fiestas navideñas, en el pueblo más feliz de España ya celebran el primer gran evento gastronómico del año y, probablemente, el más puntero de todo el invierno. Y es que en Chipiona se disfruta de muchas formas diferentes, pero una de ellas es en torno a una mesa.

Este viernes, 9 de enero, arranca la VI Ruta de la Galera y el Mosto de Chipiona. Con esta cita, Chipiona vuelve a ofrecer y promocionar un producto estrella de nuestros mares: la galera que en esas fechas están llenitas de coral. Por otro lado, el mosto elaborado por los bodegueros de la tierra. La del 2026 es la sexta edición, consolidándose como una de los eventos gastronómicos más relevantes de la localidad, mediante la cual, combaten la estacionalidad en una fecha en la que Chipiona tiene mucho que ofrecer, más allá del verano.

La Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Chipiona, ha distribuido un cartel anunciador de esta ruta con un código QR a través del que se puede conocer la ubicación en el mapa de la localidad de cada uno de los establecimientos participantes. Más de una treintena de estos ya han confirmado dicha participación.

Cartel de la VI Ruta de la Galera y el Mosto de Chipiona.

Bares que participan en la VI Ruta de la Galera y el Mosto de Chipiona

En estos momentos, está confirmada la participación de los siguientes establecimientos:

  1. Bar La Ika
  2. Taberna Chispín
  3. Bar Los Gallos
  4. Abacería El Bodegón
  5. Bar Hermanos Gómez
  6. Bar El Potalazo
  7. Tapería Snoopy
  8. Bar Paquito
  9. Bodeguita El Castillito
  10. Bar Rincón de Jabugo
  11. Bar Cafetería El Lazo
  12. Bodeguita El Rincón
  13. Bar Casa Charo
  14. Gastro Bar El Camarote de Regla
  15. Bar Restaurante El Faro
  16. Restaurante Ocho Patas
  17. Bodegón El Purga
  18. Bar-Playa Casa Augusto
  19. Restaurante Derby
  20. Bar Pide y Come
  21. Bar Rubio Marcario
  22. Peña Cadista Manuel Vizcaíno
  23. Cervecería Pío XII
  24. Bar El Chico
  25. Ultramarinos Marcelo
  26. Taberna Proamar
  27. Bar Humo
  28. Bar Villablanca
  29. Bar Las Dos Rejas
  30. Tabanco Sin Bulli
  31. Chiringuito La Marota
  32. Casa Miranda
Gastrobar Arima o dónde comer con alma en Jerez: "Digno de una mención en la guía Michelin" Bar Paquito, Premio Ciudad de Chipiona: "Comida de 10, pescado fresco de la bahía, vinos de Chipiona y trato excelente"

