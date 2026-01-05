Bar Paquito, Premio Ciudad de Chipiona: "Comida de 10, pescado fresco de la bahía, vinos de Chipiona y trato excelente"

Uno de los bares más clásicos bares Chipiona. Algunos ya con cierta edad llevan toda la vida disfrutado de los pescados y mariscos frescos de la zona y de la cerveza bien fría del Bar Paquito, típico establecimiento chipionero, ubicado en calle Isaac Peral, 43 (muy cerca de Parroquia Ntra Sra de la O) y abierto desde 1949. No es de extrañar, por tanto, que en 2026 reciba el Premio Ciudad de Jerez a la trayectoria, ya que, se trata de uno de los establecimientos más antiguos de la localidad y considerado un referente por su calidad y servicio. La entrega de estos galardones tendrá lugar el próximo viernes 16 de enero en el Palacio de Ferias y Exposiciones del municipio.

El ambiente alegre, acogedor y familiar caracteriza al Bar Paquito que atrae a oriundos, paisanos estacionales y turistas que prueban sus variadas tapas en su genuino establecimiento. Cuenta con una terraza estupenda en la cual degustar sus raciones generosas a un precio justo. Para muchos y muchas se ha convertido en una cita obligada temporada tras temporada, como la de este cliente: "Llevamos yendo 15 años y siempre ha mantenido una calidad y un servicio excelente. Son eficientes y muy rápidos, además de ser cercanos y amables".

Para algunos fooders y creadores de contenido, su marisco y pescado son de primera. Pero no es lo único que conquista de este bar chipionero con solera y Santi lo resume a las mil maravillas: "Sitio espectacular, comida de 10, pescado fresco de la bahía, vinos de Chipiona y trato excelente. El dueño Paco un fenómeno. Precios comedidos para la gran calidad de productos".

Fachada del Bar Paquito, en chipiona, abierto desde 1949.

Carta de Bar Paquito

Hay lugares más propicios que otros para comer en grupo, dada su capacidad para poner a todos y todas de acuerdo. Ese es el caso de de Bar Paquito donde la diversidad de su carta convence a culaquiera. Sus pescados y mariscos en las diferentes versiones son muy populares, así como otros platos: patatas alioli, cazón en adobo (intenso), dorada a la plancha, sashimi, tataki y trinchadito de atún, puntillitas, cóctel de marisco, pulpo a la gallega...

Además, para algunos, es el mejor lugar para desayunar en Chipiona y también sirven menús.