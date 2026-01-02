Gastrobar Arima o dónde comer con alma en Jerez: "Digno de una mención en la guía Michelin"

Cualquiera de los restaurantes de Jerez, Capital Española de la Gastronomía 2026 es un acierto seguro. Ahora bien, a la hora de seleccionar algunos tiran de la Inteligencia Artificial, otros de portales o guías especializados y, en esta ocasión, Diario de Jerez ha optado por preguntar dónde iría a comer una de las personas que más saben de gastronomía en Jereza. La pregunta ha sido lanzada a un chef jerezano de reconocida trayectoria: Jaime Mena del Restaurante Akase, donde deleita desde hace varios años con una cocina de mercado con esencia japonesa.

Mena ha mencionado dos locales. Por un lado, Bina Bar, la propuesta renovada, desenfadada del dos estrellas Michelin, Juanlu Fernández, reformado el pasado 2025 y con cambios en la carta. "Le han dado un enfoque bastante guapo, se come de lujo con pescados del día", asegura el capitán de Akase. Por otro, recomienda un local pequeño y coqueto, inaugurado en 2024 y ubicado en el centro de Jerez, cuya valoración alcanza en Google el 4,8: Arima. "Un tapeo divertido y platos democráticos que gustan a sí o sí", asegura sin atisbo de duda el chef Mena.

Gastrobar Arima (calle Pedro alonso) enamora a quienes lo descubren. Es el proyecto puesto en marcha por Alejandro Bazán y Mariana Sánchez, quienes ponen el alma en lo que hacen y, precisamente, 'Arima' significa alma en vasco. Desde finales de 2024 convencen y conquistan los paladares de aquellos que degustan sus exquisitos platos y su buena carta de vinos.

Gastrobar Arima.

Zamburiña con mojo de cilantro; huevo a baja temperatura, parmentier, foie y setas; pulpo braseado con velo de ibérico, falso arroz negro y alioli deamontillado, son algunas de sus preparaciones de altura.

En la carta de Arima no resulta extensa, pero no le faltan unos buenos entrantes para abrir boca como una buena selección de quesos o la auténtica gilda de Bilbao, tierra a la que homenajean por el pasado que les une a ella. Por supuesto, completan la experiencia gastronómica en Gastrobar Arima su lado más dulce con postres propios: torrija a la antigua caramelizada en sartén con crema helada o espuma de leche caramelizada con manzan confitada, entre otros.

La boca se hace agua... sin embargo, aunque pueda parecer difícil, no es lo único que destacan sus comensales. El mimo en la elaboración don alma de sus platos, la presentación, el ambiente, la decoración y la tranquilidad del local o la atención "impecable" son otros aspectos que resaltan.

"La cocina de Alejandro Bazán,de 10, digno de una mención en la guía Michelin, el servicio de Mariana, simplemente espectacular.conocimiento del producto y los vinos del Marco de Jerez y una hospitalitad y servicio maravilloso. Buen surtido de vinos a copas y producto km 0 bien tratado con hechuras de cocina de autor. Un 10 sobre 10", afirma Isabel Cruz Collado, refrendando así la recomendación del chef del Restaurante Akase, Jaime Mena.