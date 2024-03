'Claro que soy de Trebujena': El original vídeo de 50 segundos que tienes que ver

En la costa noroeste, cada uno de sus municipios es un mundo. El de Trebujena puede ser uno de los más peculiares y el que más se diferencie quizá porque poseen una idiosincrasia muy marcada. Resulta llamativo visitarlo porque allí se vive diferente, se relacionan distinto y poseen unas expresiones propias de lo más peculiares.

El periódico Diario de Cádiz ahondó en la elevada cantidad de motes por los que se conocen sus paisanos de Trebujena, a la que denominaba “la capital de los motes”. Y es que, sin duda, la originalidad predomina. En este municipio gaditano de poco más de 7.000 habitantes hay documentados de manera extraoficial casi 800 apodos. Los vecinos se conocen por apelativos que heredan las familias.

En proyectos de instituto, el alumnado ha llegado a realizar trabajos sobre esta última cuestión. En el año 2014, incluso, elaboraron un ‘Trebulario’ en un blog. En él se recogen términos como ‘Roon’: Dícese de aquella persona que es muy tacaña y avara. Esta palabra es originaria de Trebujena.

Diccionario Andaluz Fítitu describe el significado de algunas palabras muy utilizadas coloquialmente como como ‘chopito’ (golpear con la palma de la mano en la frente) o ‘jarón’ (vago, flojo), entre otras.

Con las redes sociales surgen nuevas iniciativas y propuestas en las que los vecinos y vecinas de Trebujena presumen de su habla y expresiones. En esta ocasión nos referimos al vídeo que una ‘tiktoker’ ha subido bajo el título: ‘Claro que soy de Trebujena…’. A lo largo de sus 50 segundos de duración varias paisanas jóvenes caminan por las calles de la localidad y repertorio de palabras, adjetivos, nombres y alguna expresión de Trebujena. Aquí las tienes todas, para no perder el hilo de una conversación cuando visites esta maravillosa localidad de la provincia de Cádiz.

Yo no te digo que eres un vago, yo te digo que eres un jaronazo.

Yo no te digo que vas de amiga en amiga, yo te digo que eres una cardeosa.

Yo no digo que me he atragantado con la comida, digo que me he engoñipao.

Yo no digo que eres un malaje diciendo las cosas, digo que eres un cherozo.

Yo no digo qué tontería, digo: qué piciazo

Yo no te digo ¡madre mía!, te digo: unmooo…

Yo no te digo que eres un saborío, te digo: valiente playazo.

Yo no digo: vaya caída que ha dado. Yo digo: vaya carajazo que ha dado.

Yo no digo que eres un tío guarro. Yo digo que eres un bujarrón.

Yo no digo zapatillas de Andar por casa. Yo digo: babucha.

Pincha aquí para ver el vídeo completo.