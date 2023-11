La Librería: el "garito de confianza" en Jerez que transformó el antiguo local de un restaurante italiano

"No sólo de tabancos se viveel hombre", dijo Chely, una de las pocas mujeres chefs afamadas de la ciudad de Jerez. Y así es. Jerez no deja de sorprender ni a quienes nacieron aquí, mucho menos a los turistas y visitantes vecinos. En la enorme lista de establecimientos la variedad es enorme, tanto que hace las delicias de cada persona. Encuentras desde restaurantes con estrellas Michelín -dos: Lú, Cocina y Alma y Mantúa- a franquicias de todo tipo, restaurantes donde comer de lujo por más o menos dinero, a pubs que no te dejan indiferente como el exquisito Café Central.

Uno de estos locales con marcada personalidad, que pocos de fuera conocen, es La Librería. "Tu garito de confianza desde 2010", se definen a sí mismos en su perfil de la red social de Instagram. Con anterioridad, este peculiar bar de copas, convertido en todo un referente del ocio nocturno alternativo en la ciudad, se ubicaba en calle Zaragoza. Luego, desde la primavera de 2022 pasó a alojarse en el antiguo local que acogía a Da Enrico Pizzería Italiana, en calle Francos, 10, en pleno corazón de Jerez.

Néstor, es el ya conocido dueño de La Librería de Jerez, responsable de que la mudanza no haya cambiado ni un ápice de la esencia de esté singular lugar. "Bichos", "Andaluzas levantaos" "All you need is (love tachado) dynamite" o "Eres libre de por vida", son sólo tres de las cientos de frases escritas en los muros y puertas de su local. Adornan sus paredes junto a multitud de pegatinas, carteles y cuadros que cubren por completo todo el techo, incluso.

Después de casi dos años en el nuevo local, puede decirse que Néstor y la Librería de calle Francos han cumplido lo prometido: ofrecer Wifi, un equipazo de sonido para música, terraza cubierta y mismo ambiente.

Programación

Los amantes de los pubs alternativos tienen aquí un lugar obligatorio al que ir en Jerez, el cual, además, organiza una completa programación con diferentes actividades todo el año. Organiza 'Café de disidencias', terroríficas noches de Halloween, su particular Zambomaba el 24 de Diciembre y el correspondiente Cotillón para despedir el año y dar la bienvenida al que comienza.

Cuidado: se dice que quién va a este garito, repite, o al menos desea volver.