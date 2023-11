Bares “imprescindibles” de Jerez para Chely, la chef del Restaurante Roneo

La chef jerezana María José del Ojo Sánchez, Chely, gerente del Restaurante Roneo -ubicado en calle Porvera- se confiesa una apasionada de la gastronomía y el ambiente jerezano de los locales de su ciudad. De ahí que, darle a elegir le suponga un gran esfuerzo, pero lo hace y nos vamos con ella de bares.

Le gusta desayunar sola en un lugar tranquilo para organizar bien su día. Lo hace en el Bar San Pedro, de la calle Bizcocheros. Es un sitio muy agradable con una atención muy eficiente por parte de los camareros, además de rápida, pese a que suele haber mucho tránsito de personas. En su opinión el café está muy bueno y elaboran unos bocadillos “calentitos muy ricos”. “Es un sitio para descubrirlo”, apostilla.

Tras tomar el desayuno tiene claro el siguiente lugar al que suele llevar a amigos de fuera: La Moderna es un “imprescindible”. Los hermanos Pacheco, dice, han sabido mantener el espíritu que su padre aportó al local. “La Moderna es Jerez y Jerez es La Moderna”. Considera que es el bar más democrático de todo Jerez, “donde caben todo el mundo y todos los colores”. Admira que lleguen y toquen la guitarra o el camarero te cante por bulerías. “Es un bar con espectáculo incluido. Da igual la hora a la que vayas, siempre te lo vas a pasar bien. Yo recomiendo ir a partir de las doce del mediodía”, afirma.

Después de la cervecita, continúa en el centro, pero en otras calles donde hay tabancos que huelen a vino. Uno de ellos es La Pandilla, en la calle Valientes, “No ha cambiado nada con el paso del tiempo”. El otro es la Tasca San Pablo, ubicado en una zona siempre muy bulliciosa y con mucho ambiente, sobre todo los fines de semana. Es genial para hacer lo propio en Jerez: tapear: quesos, chicharrones, la butifarra, chorizo picante… “Son establecimientos muy chulos si quieres saber lo que son tabancos auténticos de Jerez, de toda la vida.

Los restaurantes Albores y A Mar son las propuestas de la chef para un buen almuerzo en el centro. Ambos son locales de Julián Olivares con grandes equipos de trabajo. Destaca los productos de la tierra y representativos de la gastronomía de esta tierra. También propone darse un homenaje en El Bichero. Éste posee un local con terraza en el que se puede disfrutar de una buena sobremesa. “Fermín y Rocío lo han reformado y ha quedado espectacular”. No cierra con lo cual se puede pasar del almuerzo al ‘tardeo’ sin moverte de local o disfrutar de una gran cena.

Para la merienda recomienda La Pirulina, en calle Porvera. Éste fue uno de los primeros locales en la ciudad con creps, gofres y batidos de helado. Los elaboran a la vista de todos en cocqueto local, tranquilo y agradable. También recomienda Dessert Pastelería de Autor, en el Camino de Albadalejo.

“No sólo de tabancos vive el hombre”, bromea. El 55 y Damajuana son sus propuestas para tomar una copa o ir a bailar. “Son locales muy divertidos, con buena música”, concluye la chef del Restaurante Roneo.

Otras recomendaciones

Chely no quiere dejarse atrás otros establecimientos como el freidor de la calle Arcos, El Nuevo Jerezano. “El mejor take away de Jerez, sin lugar a dudas”. Al igual que los anteriores, le gusta por ser muy típico de Jerez, desde la década de los años 30 del siglo pasado. “Los dueños han sabido reformarlo y actualizarlo sin perder el regusto auténtico de La Albarizuela”. Y también menciona un italiano, el San Marcos, en calle Tornería: "Nico y su hermano trabajan muy bien".