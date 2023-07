Por qué debes visitar el patio de la Tonelería en las Bodegas González Byass de Jerez

Una tonelería es el lugar donde trabajan los toneleros, quienes fabrican los toneles de madera de roble en el que después se deposita el vino para reposar tras la vendimia. En Jerez abundan las bodegas y antaño también las tonelerías. Este es el nombre que recibe la sala de conciertos al aire libre del consolidado Tío Pepe Festival: el Patio de la Tonelería de la Bodega González Byass.

Escenario exclusivo

Sobre el escenario de este espacio singular dentro de las Bodegas de Tío Pepe, junto a la Catedral de Jerez, han pasado artistas de lo más diverso, desde los escoceses Simple Minds hasta Pastora Soler, pasando por el tenor peruano Juan Diego Flórez, acompañado por la Orquesta Filarmónica de Málaga. Cada uno de todos estos espectáculos han contado con un montaje de gran envergadura dado que su amplitud, aunque es menor que el de la Bodega Las Copas, no deja de ser considerable. En total cuenta con un aforo de 1.700 personas. Eso sí, no se trata de una sala permanente, se emplea únicamente para ocasiones especiales por eso no hay que desaprovechar la oportunidad.

Otra de sus atractivos se debe al emplazamiento en el cual se ubica: unos preciosos jardines donde envejece el brandy Lepanto el espectacular Patio de Lepanto, un patio de arcos típicos, cubierto de parras centenarias, con suelo de piedras de río y el aljibe que se utilizaba para recoger el agua de lluvia. En este patio se respira historia de Jerez, de su música -el triángulo geográfico del flamenco originario tiene ahí uno de sus vértices-, de su historia y de su vino.

Solera y compás

Desde el verano de 2020, el ciclo Veranea en la Bodega que fusiona los mundos del vino y el flamenco en las Bodegas Tío Pepe, de la casa González Byass de Jerez, a través del ciclo Solera y Compás, que se celebra cada año entre los meses de julio y agosto con las principales figuras del arte jondo en sus disciplinas de cante, toque y baile.

El Patio de la Tonelería se convierte en el eje principal de Veranea en la Bodega, ya que acoge este ciclo. Un lugar céntrico y mágico ubicado entre el Alcázar y la Catedral, idóneo para asistir a la unión de estos dos mundos tan jerezanos: el vino y el flamenco.